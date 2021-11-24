Huawei nova 9 İncelemesi

Evet, Huawei'nin kısa bir süre Viyana'da tanıttığı yeni yıldızı nova 9 sonunda elimde. Aslında bir süredir bu telefonu kullanıyoruz ve sahip olduğu özelliklerle oldukça başarılı bir model olduğunu en baştan söyleyebilirim. Peki, bu telefonda neler var, özellikleri neler; hepsinden bahsedeceğiz, ancak önce tasarımla başlamak doğru olacak. Zira karşımızda gerçekten de çok kibar ve şık görünen bir telefon olduğu açık.
Nova 9 Tasarım Özellikleri
Nova 9 gerçekten de çok gösterişli duruyor. Görünüşünden ziyade şöyle elinizde tuttuğunuzda, özellikle telefonun arka yüzeyinde kullanılan mat malzemenin fazla iyi hissettirdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki telefonlar artık pahalı cihazlar halini almış durumda ve pek tabii düşer de kırılır, yara alır endişesiyle ne yazık ki silikon kılıflarla kullanmak durumundayız. Eğer telefonuna iyi bakan biri iseniz, bu hissel farkı yakalamak için bu şekilde çıplak halde kullanmanızı tavsiye ederiz, zira telefon bu anlamda fazla iyi. Kenarlara doğru incelen tasarım hattı, ekranın ve arka yüzeyin kavisli hatlarla kenar çerçevelerle buluşması ve hatta arkadaki kabartmalı işlenmiş nova logosu, çok güzel detaylar. Ha, bu arada telefonun kutusu içinden bir silikon kılıf da çıkıyor; böylece kılıf için ek masraf yapmanıza gerek kalmamış. Ekranın üzerinde de önceden uygulanmış bir ekran koruma filminin olması da çizilmelere karşı önemli bir diğer detay.
Nova 9, çok ince bir telefon gerçekten. 7.7 mm'lik kalınlıkta olan telefonun ağırlığı da sadece 175 gram. Böylece kibar görünüşünü hafif ve ince tasarımla pekiştiren Nova 9'da, yine arkada görünen kamera bloğu da çekici yapısını artırmasını sağlıyor. Dikdörtgen biçimli ancak kenarları yuvarlatılmış bir kamera bloğuna sahip olan telefonda ana kamera, çevresindeki çerçeve ile bağımsız bir görünüme sahip olurken, böylece Nova 9'un kamera konusunda güçlü bir mesaj vermesi sağlanmış. Alttaki bölümde de diğer 3 lensi görebiliyoruz. Böylece telefon arkada totalde 4 lensli bir kamera öbeğine sahip ki kameralardan ilerleyen bölümlerde daha detaylı bahsedeceğiz.
Elimizdeki Nova 9 modelinin rengi Mavi Işık olarak isimlendiriliyor ve bu renkle gerçekten güzel görünüyor. Burada çift kaplama kullanılmış ve değişen ışık altında farklı renklere bürünebiliyor. Elbette telefonun daha klasik bir renk seçeneği olarak klasik Parlak Siyah seçeneği de var.
Nova 9'un kenarlarına baktığımızda, sağ tarafta güç ve ses butonlarının oldukça ince şekilde yerleştirildiğini görüyoruz. İnce ve arkaya doğru yerleştirilen bu tuşların kullanımı fazlasıyla ergonomik olurken, diğer bağlantılar telefonun alt kenarında toplanmış. Burada sol kenarda kapak içinde SIM kart çekmecesi yer alıyor. Ancak bu bölümde ayrıca hafızayı artırmak için bir seçenek sunulmamış. Yani telefonda ne yazık ki microSD kart desteği de bulunmuyor, Huawei'nin NanoMemory kart desteği de. Bu çekmecenin yanında USB-C portu mevcut, onun yanında ise hoparlör mazgalını görüyoruz. Bu noktada telefonda ses çıkışının yüksek olduğunu, ancak stereo ses desteğinin bulunmadığını da söyleyelim.
Nova 9 Ekran Özellikleri
Nova 9, amiral gemisi kategorisindeki özellikleri orta – üst segment çizgisine getiren bir model. Bunu tasarımında gördüğümüz gibi ekranında ve az sonra bahsedeceğimiz teknik kadrosunda da görebiliyoruz. Özellikle ekranı yakından inceleyecek olursak, bu ekranın 10 bit renk reprodüksiyonu ile yüksek kalitede 120Hz OLED panele sahip olduğunu ilk etapta söyleyebiliriz. 120Hz yüksek ekran tazeleme hızı sayesinde daha akıcı bir kullanım deneyim sağlayabiliyor, yüksek kare hızlarında oyun oynarken de yine bu tempoyu koruyabiliyorsunuz. 120Hz tazeleme hızının yanına ek olarak 300Hz örnekleme hızına sahip olması da, ekrana çok noktalı dokunuşlarda avantaj getiriyor.
HDR10 desteğinin bulunduğu telefonun ekranı 6.57 inç büyüklüğünde, 1080x2340 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor ve 392 ppi piksel yoğunluğu içeriyor. Ekranın parlaklık oranı da bir hayli yüksek. Tipik 433 nit parlaklık seviyesine sahip olan ekran, 608 nit seviyesine ulaşabiliyor ve bu da parlak güneş ışığı altında iyi bir ekran okuma deneyimi sağlamak için gayet yeterli.
Ekranla ilgili başarılı bulduğumuz bir diğer konu ise, renk doğruluğu. 1,07 milyar renk sunabilen bu ekran, P3 renk gamı ile beraber baktığınızda gerçekten de güzel bir görüntü üretiyor; bunu en çok film, dizi izlerken, oyun oynarken fark ediyorsunuz. İsterseniz renk sıcaklığını değiştirmeniz de mümkün. Ekran ayarlarındaki renk çarkı üzerinden tonlamayı ayarlayabilir, renk modunu normal ve canlı olarak seçebilirsiniz. Yine göz konforu modu da burada yer alıyor.
Nova 9'un ekran yenileme hızı 120Hz'e kadar ulaşabiliyor, fakat tabii ki siz bunu da kontrol edebiliyor ve Dinamik, Yüksek ve Standart şekilde seçebiliyorsunuz. Standart modu seçtiğinizde ekran 60Hz hızında görüntü üretiyor ve böylece güç tasarrufu sağlanabiliyor. Benzer konu ekran çözünürlüğü için de geçerli. Ekran çözünürlüğünü de Yüksek veya Düşük olarak ayarlayabilir ya da Akıllı Çözünürlük modunu seçerek, telefonun ekrandaki içeriğe göre çözünürlüğü dinamik olarak ayarlamasına izin verebilirsiniz.
Nova 9 Teknik Özellikler ve Performans
Gelelim yavaş yavaş Nova 9'un iç bölümlerine. Nova 9, Snapdragon 778G işlemciden güç sağlıyor. Bu işlemci amiral gemisi özellikleri de içeren üst – orta segment arası konumlanabilecek bir işlemci olurken, hem yüksek performansı gözetiyor hem de uzun pil ömrü için gereken desteği sağlıyor.
6nm fabrikasyon sürecinin bir eseri olan bu işlemci, 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bunlardan 4'ü 2.4 GHz frekansında performans odaklı olarak yer alırken, diğer 4'ü ise 1.8 GHz frekanslı verimlilik odaklı. Grafik olarak yoğun görevlerin de üstesinden Adreno 642L GPU ile gelebilen telefonda, 8 GB RAM bulunuyor ve 128 GB'lık bir depolama birimi yer alıyor.
Nova 9, performans olarak güçlü çalışan telefonlardan biri olurken, günlük kullanımlarda herhangi bir sorun çıkarmıyor, oyun oynayacakları da asla geri çevirmiyor. Asphalt 9 gibi grafik gücü yüksek oyunları performanslı şekilde oynayabiliyorsunuz. Telefonda bir oyun modu da yer alıyor ve oyun içindeyken ekranın üzerine gizlenmiş bu çekmeceyi açarak, buradan oyun hızlandırma ve diğer ayarları yapabiliyorsunuz.
Nova 9 İşletim Sistemi
Bu arada Nova 9'un işletim sistemi EMUI 12 olarak geçiyor ve bu HarmonyOS 2.0 arasında bir köprü vazifesi görüyor. Ana ekran ve son uygulama menüsü alıştığımız haliyle görünürken, arayüzde biraz vakit geçirdikten sonra pratik seçeneklerin yer aldığını fark etmeye başlıyorsunuz. Ekranı soldan aşağı çekerseniz bildirim ekranına, sağ taraftan çekerseniz ise kontrol paneline ulaşabiliyorsunuz.
Daha önce değerlendirdiğimiz diğer Huawei telefonlarında olduğu gibi Nova 9'da da Çoklu Ekran İş Birliği özelliği yer alıyor. Bu özellik ile beraber Huawei marka bir dizüstü bilgisayarınız varsa, telefonunuzun ekranını direkt olarak laptop'a aktarabiliyor ve böylece gün boyu telefonunuza hiç dokunmadan telefonu tamamiyle laptop başından halledebiliyorsunuz.
Şunu da siz sormadan söyleyelim: Evet, Nova 9'da da Android market yok; biliyorsunuz ki artık Huawei'nin kendi marketi var ve burası artık oldukça zengin bir platform halini almış durumda. AppGallery'ye girdiğinizde aradığınız hemen her uygulamayı burada bulmanız mümkün. Bir tek Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi uygulamaları 3'üncü parti uygulama marketleri üzerinden indiriyorsunuz. YouTube'u ise web üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Ha, eğer bunlara da Android market üzerinden erişeyim, YouTube'u da uygulama olarak kullanabileyim istiyorsanız, o zaman bu telefon size göre bir seçim olmayacaktır; bunu da açıklığa kavuşturalım.
Nova 9 Pil Ömrü
Evet, bu konuyu da ele aldığımıza göre şimdi telefonun pil performansından biraz bahsedelim. Nova 9'da ince profil de gözetilerek nispeten biraz küçük bir bataryaya yer verilmiş diyebiliriz. Telefonda 4300 mAh kapasitesinde bir batarya kullanılmış, fakat bu batarya oldukça güçlü bir sonuç sağlıyor. Peki, nasıl yapıyor bunu? Az önce de bahsetmiştik, telefonda Snapdragon 778G işlemci kullanılmış durumda. Bu işlemci, Nova 9'un rakiplerinin çoğunda bulunan Snapdragon 888 ya da 870'e kıyasla daha düşük enerjiye ihtiyaç duyuyor ve bunun karşılığında da daha uzun pil ömrü sağlanmış oluyor.
Nova 9, yaklaşık 96 saatlik bir dayanım gösterebiliyor. Tabii ki pratik kullanımda işler farklı, tamamen sizin kullanım şeklinize göre pil ömrü değişiklik gösterecek. Ancak ortalama bir kullanımla günü çok rahat çıkartabilen telefon, 2'inci günü de tamamlayabiliyor. Ha, ağır test koşullarında yaklaşık 12 saatlik web dolaşımı ve 15 saate yakın video oynatımı yapabildiğini de söyleyebiliriz.
Bataryaya ilişkin önemli bir diğer detay ise, Nova 9'un çok hızlı şarj olabilmesi. 66W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, sadece 18 dakika içinde yüzde 60 oranında şarj olabiliyor, tam kapasite şarj olması ise 38 dakika civarında tamamlanıyor. Böylece telefonu gece yatarken şarja bırakmanıza gerek yok; zira biliyorsunuz ki uzun süre şarjda kalan telefonlar, her ne kadar batarya dolmuş olsa da damla şarj olarak isimlendirilen bir şarj döngüsüne giriyor. Hızlı şarj olabilmesi sayesinde sabah sadece 15 dakikalık bir şarj ile günü çok rahat kurtarabiliyorsunuz.
Nova 9 Kameralar
Şimdi dönelim kameralara. Nova 9'da arkada 4'lü kamera kurulumu yer aldığından bahsettik. Bu 4 kamera, Ultra Vision 50 MP ana sensör tarafından yönetilirken, bu sensör yüzde 40 daha fazla ışık toplayabilmesi için RYYB renk filtresi dizisine sahip olarak tercih edilmiş. Bu da gece çekim koşullarında ayrıntı seviyesi yüksek ve canlı renklere ev sahipliği yapan fotoğraflar anlamına geliyor. Ana kamera, f/1.9 diyafam açıklığına sahip ve 23 mm'lik geniş açılı çekimler yaparken, faz algılamalı otofokus desteğini de içeriyor.
Ana kameranın altında yer alan diğer 3 kamera ise, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 4 cm çekim mesafesine sahip 2 megapiksel makro sensörden oluşuyor. Optik yakınlaştırma için telefonda telefoto lens yok, fakat 10x'e kadar dijital yakınlaştırma olanağı mevcut durumda. Bu arada telefonun kamera arayüzünde VLOG adında bir bölüm göreceksiniz. Bu, özellikle sosyal medyaya içerik üreten ve yaratıcı video kayıtları yapmak isteyenlere hitap eden bir mod ve kayıt içindeyken hem ön hem arka kamera ile aynı anda çekim yapma olanağı tanıyor. Bu moda girip kaydı başlattığınızda, kayıt esnasında kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Nova 9'un kameraları gayet güzel fotoğraflar yakalayabiliyor. Özellikle gün içi dış çekimlerde göze güzel gelen ve keskin fotoğraflar çıkartabilen telefon, dinamik aralık noktasında fazlasıyla yeterli sonuç üretiyor ve gölge / ışık dengesini bozmuyor.
Kamera arayüzünde üstte AI modunu göreceksiniz. Bunu açarak yapay zeka desteğini aktif hale getirebiliyor, alt taraftaki modlar arasından da aranan tüm seçeneklere erişebiliyorsunuz. Burada portre modu da yer alıyor, süper makro, gece modu da ve diğer çekim modları da.
Bu arada telefon hem 32 MP ön kamerası hem 50 MP'lik arka kamerasıyla 4K çekim desteği gösteriyor. Ayrıca video noktasına AIS video sabitleme özelliği de dikkat çekici. Böylece hareket halinde video çekerken titreşimler azaltılıyor.
Sonuç
Evet, geldik sonuca. Huawei Nova 9, kağıt üzerinde olduğu gibi pratik kullanımda da göze hoş gelen bir telefon olurken; akılda kalıcı bir tasarıma, rahatlıkla amiral gemisi statüsünde değerlendirilecek bir ekrana, yüksek süratte 66W şarja, başarılı kameralara ve uygun performans üreten işlemciye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ufak tefek birkaç eksiği de var, onlardan da bahsettik, fakat en can alıcı eksi bizce fiyatı olmuş. Zira Nova 9'un fiyatı 9499 TL olarak belirlenmiş durumda ve bu da karşısına gerçekten önemli rakipler çıkartıyor doğrusu. Fiyat konusunda ibrenin farklı modellere kayacağını düşünüyoruz, ancak telefonu kendi içinde değerlendirdiğimizde başarılı, bu da ayrı.
CHIP Online Notu: %83
+ İnce ve hafif tasarım
+ Kavisli 120Hz OLED ekran
+ Yüksek hızda şarj ve pil ömrü
+ Uygun performans
+ Canlı 50 MP kamera
- Artırılabilir hafıza desteği yok
- Stereo hoparlör yok
- Yüksek fiyat
TEKNİK ÖZELLİKLER
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 2.0
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.4 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Boyutu: 6.57 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 642L
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP & 8 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 4300 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\ac\ax
- Bluetooth: 5.2
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Boyutlar: 160 x 73 x 7.8 mm
- Ağırlık: 175 gr.
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