Huawei Online Mağaza'da MateBook Serisi'ne Özel Yaz Fırsatı Başladı!

Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 4.999 TL olan Huawei MateBook D 15 satın alacak kullanıcılar, yalnızca 1 TL daha ödeyerek Huawei FreeLace kablosuz kulaklık veya Huawei Swift Bluetooth Mouse ve Huawei Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası sahibi olabiliyorlar.
5.499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışa sunulan Huawei MateBook D 14 satın almak istenildiğinde, yine sadece 1 TL farkla Huawei FreeLace ve Band 4 veya Huawei Swift Bluetooth Mouse, Huawei Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ve Band 4 paketlerinden biri tercih edilebiliyor.
Huawei MateBook 13 ise, 6.299 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatının yanında, 1 TL farkla Huawei WiFi Yönlendirici WS318 veya Huawei Band 4 Amber seçenekleri sunuluyor.
30 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek bu fırsatlardan yararlanmak isteyen tüketiciler, aşağıdaki bağlantılardan HUAWEI Online Mağaza sayfalarına ulaşabilirler:
https://shop.huawei.com/tr/kampanya-ozel-indirim.html
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https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matebook-d14
https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matebook-13
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