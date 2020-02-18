Huawei P Smart Pro Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin Türkiye'de satışa çıkan yeni akıllı telefonu P Smart Pro özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? Huawei P Smart Pro ön inceleme videomuzda anlattık.

18 Şubat 2020 16:05

Ercan Uğurlu