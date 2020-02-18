Huawei P Smart Pro Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin Türkiye'de satışa çıkan yeni akıllı telefonu P Smart Pro özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? Huawei P Smart Pro ön inceleme videomuzda anlattık.

  • Ercan Uğurlu
Oynat Huawei P Smart Pro videosu Huawei'nin Türkiye'de satışa çıkan yeni akıllı telefonu P Smart Pro özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? Huawei P Smart Pro ön inceleme videomuzda anlattık.

Huawei P Smart Pro ön inceleme videomuzda yeni Huawei P Smart Pro hakkında merak edilen tüm soruların cevabını verdik. Huawei'nin yakın zamanda satışa sunduğu yeni akıllı telefonu P Smart Pro elimizde.

Huawei P Smart Pro Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Türkiye resmi fiyatıyla 3399 TL satışta olan, ancak elektronik marketlerde şu an 2749 TL fiyatla bulunabilen Huawei P Smart Pro, fiyatıyla orta segmente uygun akıllı telefon modellerinden biri oluyor.

6.59 inç büyüklüğündeki ekranı, arkada 3'lü kamera kurulumu ve pop-up kamerasıyla ilgi çekici görünen Huawei P Smart Pro, özellikleriyle orta segment modeller arasında yer alıyor.

Huawei P Smart Pro İnceleme Videosu İzle

Peki Huawei P Smart Pro'nun tüm özellikleri neler? Hemen yukarıdaki videomuzda anlatıyoruz. İzleyin ve tüm detayları öğrenin...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Zorunlu Trafik Sigortasının avantajları

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hakan Muhafız 3.sezon ne zaman? Hakan Muhafız 3.sezon oyuncuları kimler?
Çinliler Corona Virüsü'ne karşı köpeklerine de maske takmaya başladı
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Günün En çok Okunanları
63 yıldır kayıptı! 1957'de kaybolan çanta bulundu, işte içinden çıkanlar!
Hyundai'den Yepyeni Elektrikli Bir Konsept!
Nightmare On Elm Street, Dev Bir Sürprizle Dönüyor!
SpaceX bu sefer başaramadı, denize çakıldı!
WhatsApp'tan Heyecan Verici Yenilikler Geliyor!

 

 