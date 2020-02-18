Huawei P Smart Pro Özellikleri ve Fiyatı

Huawei P Smart Pro ön inceleme videomuzda yeni Huawei P Smart Pro hakkında merak edilen tüm soruların cevabını verdik. Huawei'nin yakın zamanda satışa sunduğu yeni akıllı telefonu P Smart Pro elimizde.
Huawei P Smart Pro Fiyatı Ne Kadar?
Huawei Türkiye resmi fiyatıyla 3399 TL satışta olan, ancak elektronik marketlerde şu an 2749 TL fiyatla bulunabilen Huawei P Smart Pro, fiyatıyla orta segmente uygun akıllı telefon modellerinden biri oluyor.
6.59 inç büyüklüğündeki ekranı, arkada 3'lü kamera kurulumu ve pop-up kamerasıyla ilgi çekici görünen Huawei P Smart Pro, özellikleriyle orta segment modeller arasında yer alıyor.
Huawei P Smart Pro İnceleme Videosu İzle
Peki Huawei P Smart Pro'nun tüm özellikleri neler? Hemen yukarıdaki videomuzda anlatıyoruz. İzleyin ve tüm detayları öğrenin...
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