Huawei P20, çizimlerde göründü!

Huawei P11 adıyla da bilinen Huawei P20, bu kez gerçeğe yakın çizimleriyle sızdı!

Huawei P20, çizimlerde göründü!

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