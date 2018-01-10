Huawei P20, çizimlerde göründü!
Huawei P11 adıyla da bilinen Huawei P20, bu kez gerçeğe yakın çizimleriyle sızdı!
Huawei P20 (veya Huawei P11) şimdiye dek karşımıza basit çizimler şeklinde çıktı. Şimdi ise elimizde telefonu çok daha detaylı gösteren çizimler var.
Weibo'da paylaşılan, TechnoCodex'in ortaya çıkardığı resimlerde ön yüzün üst ve alt tarafında ince bir çerçeveye sahip bir telefon görüyoruz. Ekranın altında çok ince bir home düğmesi yer alıyor. Arka yüze baktığımızda üç kamera dışında boş bir yüzey görüyoruz. Arka yüz cama, çerçeve ise metale benziyor.
Huawei P20'nin tasarımı gerçekten de böyle olabilir, ancak yine de şimdilik kesin gözle bakmamakta fayda var. Görüntüler düşük kaliteli ve önceki çizimler temel alınarak oluşturulmuş olabilir.
Ancak P20 hakkındaki tüm haberler bununla sınırlı değil. Forbes'e konuşan "duruma çok yakın bir kaynak", Huawei P20'nin Şubat'ın sonundaki MWC'yi atlayacağını ve Mart'ta tanıtılacağını söyledi. Bunun nedeni ise telefonun hazır olmaması değil, firmanın Huawei Mate 10'u vitrinde daha uzun süre tutmak istemesi. Aynı kaynak, telefonun adının P11 değil P20 olacağını da vurguladı.
Zeynel A. Öztürk
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