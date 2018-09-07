Huawei P20 ve Fazlası, Hile Yaparken Yakalandı
Huawei P20'nin popüler hız testinde hile yaparak daha hızlı göründüğü ortaya çıktı; sevilen telefon, sonuç listesinden atıldı!
Huawei'nin amiral gemisi Huawei P20'nin grafik testi uygulaması 3DMark'ta hile yaptığının ortaya çıkmasının ardından cihazın test sonuçları, 3D Mark'ın resmi sonuçlar listesinden kaldırıldı.
3DMark, PCMark ve VRMark gibi popüler performans testi uygulamalarını geliştiren UL Benchmarks, Huawei P20'nin listeden kaldırılmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı ve kendi testlerinde AnandTech'in keşiflerinin doğru olduğunu gördüklerini söyledi. Bunun ardından firma, P20 Pro, P20, Nova 3 ve Honor Play'i listeden kaldırdı.
UL Benchmarks'a göre Huawei'nin telefonlarında sadece 3D Mark uygulamalarında çalışan gizli bir performans modu bulunuyor. Bu modda telefonun pil kullanımını ve ısıyı dengede tutan önlemleri devre dışı kalıyor ve mümkün olan en çok güç kullanılıyor. UL Benchmarks, 3D Mark'ın herkese açık sürümüyle özel bir sürümünün verdiği sonuçları karşılaştırdığında ise puanın yüzde 47'ye kadar arttığını gördü.
Telefonlardaki "yüksek performans modu" hile olmasa da UL Benchmarks'ın hız testi kurallarına göre bu modların hız testi sırasında kapatılması gerekiyor.
Huawei UL Benchmarks'in bulgularının ardından "kullanıcılara 'performans moduna' erişim sunacaklarını, böylece gerektiğinde maksimum gücü kullanabileceklerini" söyledi. Huawei'nin böyle bir modu hile yaparken yakalandığı için mi sunacağı ve böyle bir seçeneğin cihaza kalıcı hasar verip vermeyeceği bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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