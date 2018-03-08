Huawei P20'dan Yeni Çizimler Sızdı!
Bu ay tanıtılacak olan Huawei P20'den gelen yenı sızıntı, telefon hakkında şimdiye kadar söylenenleri doğruladı!
- Zeynel A. Öztürk
Huawei P20'nin 27 Mart'taki tanıtımına artık gün sayıyoruz. Yeni gelen sızıntılar ise telefon hakkında aklınızda daha net bir görüntü oluşturmanızı sağlayacak.
Bu seferki sızıntının kaynağı, görüntüyü Çinli sosyal ağ Weibo'da keşfeden Hollandaca web sitesi Telefoon Abonnement. Aşağıdaki çizimlerde de görebileceğiniz üzere sızıntı, şimdiye dek öğrendiklerimizi doğruluyor. Üç kameralı arka yüz, kameraya yönelik yapay zeka ve iPhone X benzeri çentik gibi öğeler, çizimlerde kendilerini gösteriyorlar.
Görüntüler bazı dedikoduları doğrulamaktan öte, P20'nin siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip olacağını söylüyor. Bu cihazın Huawei P20 Pro mu yoksa standart P20 mi olduğu şimdilik belli değil, ancak Çinli üreticinin küçük bir P20 Lite modeli de tanıtması bekleniyor.
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