Huawei P20'nin Tasarımına İlk Bakış!
Huawei P11 olarak da bilinen amiral gemisi Huawei P20'ye ait ilk kareler, internete sızdı!
- Zeynel A. Öztürk
Huawei P20'nin tanıtımı büyük ihtimalle 27 Mart'ta, Paris'teki bir etkinlikte gerçekleşecek. Yeni sızıntı sayesinde önümüzdeki ay tanışacağımız telefonu şimdiden görme şansını elde etmiş olabiliriz.
Telefonun ilk prototiplerinden birini eline geçiren Android Authority'nin paylaştığı kareler, Huawei P20'nin son halinden ipuçları taşıyor olsa gerek. Telefonun Huawei P10'a göre daha ince bir ekran çerçevesine sahip olduğunu görüyoruz. Tasarım genel olarak önceki Huawei'lere göre daha yuvarlak hatlara sahip. Belki de en önemli değişiklik ise ses düğmesinin görünürlerde olmaması.
Ses düğmesinin sadece bu prototipe has olmak üzere kaldırılıp kaldırılmadığı bilinmiyor. Huawei fiziksel ses düğmesi yerine sanal düğmeler sunmayı düşünüyorsa, böyle bir işlevin nasıl çalışacağını ancak telefon tanıtıldığında göreceğiz. Cihazın gövdesinde 3,5mm'lik kulaklık girişi de bulunmuyor.
İki Kamera mı, Üç Kamera mı?
Önceki dedikodular, arka yüzde üç kameraya yer verileceğini söylüyordu. Bu prototipte ise arka tarafta sadece iki sensör görünüyor. Bununla birlikte Android Authority'nin kaynakları, telefonun iki sürümünün olacağını söylüyor. Bu sürümlerden biri çift arka kamerayla, diğeri üç arka kamerayla gelecek.
Huawei, önümüzdeki hafta başlayan MWC 2018'de bir etkinlik düzenleyecek olsa da, Huawei P20'yi bu etkinlikte muhtemelen tanıtmayacak. Yine de P20 hakkında yeni bilgiler için Huawei'nin etkinliğini yakından takip edeceğiz.
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