Huawei P30 İnceleme
Huawei P30 Pro ve P30 Lite'tan sonra sıra geldi P30'a. İşte detaylı Huawei P30 incelemesi.
- Ercan Uğurlu
Huawei'nin P30 Pro ve P30 Lite modellerini daha önce incelemiştik. P30 Pro modeli, 50x zum özelliği ile dikkat çekerken, P30 Lite ise, ailenin en uygun fiyatlı modeli olmasıyla dikkat çekiyordu. Peki, ortanca model P30, ailenin en dengeli modeli olabiliyor mu, ne gibi özellikler sunuyor; bu incelememizde hepsinden detaylı olarak bahsedeceğiz.
Huawei'nin P serisini özel yapan en önemli özelliği kuşkusuz mobil fotoğrafçılığa getirdiği yenilikler. P30 Pro modeli kadar elimizdeki P30 modeli de bu konuda gayet başarılı iş çıkartırken, sahip olduğu diğer özelliklerle de P30 Pro'ya oldukça yakın duran P30, elbette birtakım farklılıklar da içeriyor. Hemen şimdi P30'u incelemeye başlayalım; önce tasarımına değinelim.
Tasarım
Huawei P30, pek çok yönüyle olduğu gibi tasarımıyla da P30 Pro modeline oldukça yakın duruyor. Ancak boyut olarak P30 elde daha dengeli duran, daha küçük bir model. Boyu 149 mm olan telefon, 71 mm eninde bir gövdeye sahip. Yine 7.6 mm kalınlığıyla da Pro modelinden daha ince bir yapıyı gözetiyor. Telefonun ağırlığı da 165 gram seviyesinde.
Boyutları itibariyle bırakın P30 Pro modelini, P30 Lite'tan da daha kısa duran Huawei P30, böylece elde daha dengeli duran, daha kompakt bir model olmuş. Bu anlamda telefonu oldukça beğendik.
Elbette telefonun yine önü gibi arka yüzeyi de cam malzemeyle kaplı ve Corning Gorilla Glass ile korumalı. Çerçeveler de yine alüminyum malzemeye sahip. Elimizde Aurora mavi rengiyle bulunan P30, ayrıca kristal beyaz ve siyah gibi farklı renk seçenekleriyle de tercih edilebiliyor.
P30'un çevresine baktığımızda, arka yüzde 3'lü kamera dizilimini görüyoruz. Bu kamera alanı gövdeden biraz çıkıntı yaratıyor. Arka yüzeyde başka herhangi bir modül bulunmuyor.
Telefonun sol kenarında SIM kart çekmecesi mevcut. Burada ekstra bir Nano Memory bölmesi de göreceksiniz. Tıpkı P30 Pro'da olduğu gibi bu telefonda da hafızayı, microSD kart yerine Huawei'nin Mano Memory kartıyla genişletebiliyorsunuz.
Telefonun sağ kenarında ses ve güç butonları yer alıyor. Alt kenara baktığımızda da burada USB-C portu, hoparlör mazgalı ve 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz. Kulaklık girişinin olması, önemli avantaj. Ancak tıpkı P30 Pro'da da olmadığı gibi P30'da da hoparlör stereo olarak sunulmuyor. Alt taraftaki hoparlör, ses konusunda tek kaynağınız.
Bu arada P30 modelini P30 Pro'dan ayıran önemli noktalardan biri de, bu telefonun suya karşı tam koruma sağlamaması. Su sıçramalarını kapsayan IP53 sertifikasının sahibi olan P30, P30 Pro gibi IP68 sertifikasıyla 2 metreye kadar suya dayanıklılık gösteremiyor.
Son olarak P30'un kutu içeriğinde bir koruma kılıfı, kulak içi kulaklıklar ve 22.5W'lık bir şarj adaptörünün bulunduğu bilgisini de verelim.
Ekran ve İşletim Sistemi
Huawei P30 da ailenin diğer modelleri gibi çentikli bir telefon. Su damlası şeklinde bir çentik ile ön kamerayı ekranında bulunduran telefon, ekranıyla ise 6.1 inç büyüklüğünde bir görüntü alanı sunuyor. Ekranın çözünürlüğü de paneli de P30 Pro modeliyle paydaş; telefonda 1080x2340 piksel çözünürlük destekleniyor, panel de OLED olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada ekran çözünürlüğünü HD+'a çekebildiğinizi de söyleyelim.
Ekran görüntüleme oranının son dönemin en popüler 19.5:9 olduğu telefonda, piksel yoğunluğu 422 ppi seviyesinde. Bu da P30 modelinin, P30 Pro ve P30 Lite modellerinden daha yoğun piksel içeren bir ekrana sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Zira P30 Pro, 398 ppi, P30 Lite ise 415 ppi'ya sahipti.
Öte yandan HDR10 desteği de gösteren ekran, tüm bunlar neticesinde gayet canlı ve parlak görünüyor. Dilerseniz ayarlardan renk modunu ve sıcaklığını değiştirerek kendinize göre optimize edebiliyorsunuz. Ayrıca telefonda bir göz konforu modu da yer alıyor.
Huawei P30, işletim sistemiyle de ailenin diğer üyeleri gibi güncel bir model. Android 9 işletim sisteminin üzerinde EMUI 9.1 güncel arayüzle kutusundan çıkan telefon, böylece gün cel bir deneyim sunuyor.
Telefonda varsayılan olarak kullanıcı arayüzünde herhangi bir uygulama çekmecesi bulunmuyor. Pek çok noktada olduğu gibi bu konuda da telefonda ince ayar yoluna gidebiliyor ve isterseniz menülü sisteme geçiş yapabiliyorsunuz.
Bu arada güvenlik ayarları kısmından telefonda parmak izinizi ve yüzünüzü kaydedebilirsiniz. Parmak izi sensörünü ekranın altına entegre şekilde sunan P30, bu kullanım şekliyle oldukça pratik bir yöntem sunuyor. Parmağınızı hızlı algılayan telefon, benzer şekilde hızlı yüz tanılama yapabiliyor.
Teknik Kadro ve Performans
P30, bulundurduğu teknik kadrosuyla elbette amiral statüsünde bir telefon. P30 Pro ile benzer teknik kadroyu bulunduran telefonda, işlemci olarak 7 nm fabrikasyon sürecinin eseri Kirin 980 yer alıyor. 2.6 GHz ve 1.92 GHz frekanslarında çalışan ikişer çekirdeğine ek olarak 1.8 GHz frekanslı 4 verimlilik çekirdeğiyle toplamda 8 çekirdekli yapıdaki bu işlemci ile üst seviye performans gösteren P30, Geekbench 4 testinde de bunu gösteriyor.
Geekbench tek çekirdek testinde 3266 puan toplayan telefon, çoklu çekirdek performansında da 9640 puanı yakalıyor. Böylece Huawei P30 Pro ile beraber performans konusunda şu an akıllı telefonlar arasında liste başına yerleşen P30, grafik tarafında da bunu pekiştiren bir performans sağlıyor. Böylece PUBG gibi popüler oyunlar bir yana grafik değeri yüksek günümüz oyunlarını da bu telefonla elbette gayet rahat şekilde oynayabiliyorsunuz.
Huawei P30'un RAM kapasitesi 6 GB, depolama alanı ise bu modelde 128 GB. Bilindiği gibi telefonun ayrıca 64 ve 256 GB kapasiteli seçenekleri de bulunuyor.
Huawei P30'un pil performansına gelirsek, ilk etapta telefonun batarya kapasitesinin 3650 mAh olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Bu anlamda Samsung Galaxy S10'dan daha geniş bir batarya alanı sunan Huawei P30, pil performansıyla da oldukça iddialı.
Günlük kullanımlarda orta ve yoğun senaryolarda günü rahat çıkartan Huawei P30, bu senaryolarda oyun, podcast, Netflix ve medya içerik görüntüleme konusunda bataryaya çok yüklenmiyor. Her zaman uyguladığımız 90 dakikalık Full HD video testimizde de sadece yüzde 7'lik bir kayıp gösteren P30, şimdiye kadar aldığımız en iyi sonuçlardan birini üretmeyi başardı. Hatta şöyle söyleyelim bu sonuç tam anlamıyla mükemmel. Zira telefonların çoğu bu senaryoda yüzde 12 ila yüzde 15 arasında kayıp eğilimi gösteriyor.
Peki, telefon ne kadar sürede tam kapasite şarj oluyor?
Huawei P30'un kutu içeriğinde 22,5W'lık bir şarj cihazı yer alıyor. Bununla beraber 1 saat içinde tam kapasite şarj olabilen P30, 30 dakika içinde yüzde 60 oranında şarj oranıyla böylece rahat şarj edebileceğiniz bir telefon. Ancak telefonda herhangi bir kablosuz şarj desteğinin olmadığını söyleyelim. Huawei, bu modelinde ne kablosuz şarj ne de ters şarj özelliğine yer vermiş.
Kameralar
Evet, kameralara geldiğimizde elbette Huawei P30 da ailenin genelinde olduğu gibi çoklu kamera dizilimine sahip bir telefon oluyor. Tabii ki diğer modellere nispeten birtakım farklılıklar gösteriyor. 3 kameralı kurulumda ana kamera 40 MP ölçüsünde yer alıyor. 27 mm'li geniş açılı ve f/1.8 diyaframlı olan ana kamerada faz algılamalı otofokus ve lazer otofokus beraber yer alıyor.
Huawei'nin SuperSpectrum teknolojisini kullanan ana kamera, çoğu sensöre kıyasla RGB yerine RYB sensör tasarımını benimsiyor. Bu sayede RGB sensörlere nispeten daha fazla ışık toplayabilen bu kamera, Huawei'nin iddiasına göre yüzde 40 oranında arttırılmış ışık kullanabiliyor. Bu da kuşkusuz gece çektiğiniz fotoğraflara yansıyor. Bizim de yaptığımız çekimlerde bunu gösteren telefon, özellikle gece moduyla önemli ölçüde performans gösteriyor.
Telefonda yer alan diğer kameralara geldiğimizde, burada 8 MP, f/2.4 diyaframlı ve 80 mm telefoto lensi ve 16 MP, f/2.2 diyaframlı ve 17 mm'lik ultra geniş açılı lensi görüyoruz. Telefoto kamera ile 3x optik zum yapabildiğiniz gibi, her ne kadar P30 Pro gibi 50x'e kadar dijital yakınlaştırma yapamasanız da, 30x'e kadar yakınlaştırma sağlayabiliyorsunuz. Bunun nasıl bir sonuç verdiğini, az sonra bir arada paylaşacağımız fotoğraf örneklerinde görebileceksiniz.
Telefonun kamera arayüzüne baktığımızda ise burada yine çok sayıda seçeneği bir arada buluyoruz. Alan derinliğinden tutun da, portre moduna, gece çekiminden profesyonel çekim alanına kadar çok sayıda kullanabilecek seçenek mevcut. Bunların yanı sıra Diğer sekmesi altında ağır çekimden panoramaya, AR lensten hareketli fotoğraf ve süper makro modlarına kadar bölümler de mevcut.
Video konusuna geldiğimizde de, P30'un Full HD'de 60 kare kayıt yaparken, 4K'da yine 30 kare sınırı getirdiğini söyleyelim. Ayrıca 720p'de 960 kare video kaydı ise yapabiliyorsunuz.
Son olarak ön yüzde de 32 MP ölçüsünde bir ön kamera bulundurduğunu söyleyebileceğimiz P30, ön kamerayla da gayet başarılı sonuçlar verdiğinden bahsedebiliriz. Ön kamerasıyla fazla ayrıntı içeren fotoğraflar çekebiliyor telefon. Ancak Jaluzi, Pop ve Sahne Işıklandırması gibi efektli selfie çekimlerinde, yüz ve saç kenarlarının yer yer bulanıklaştığını, kaybolduğunu görebilirsiniz.
Tüm bunları söyledikten sonra şimdi Huawei P30 ile çektiğimiz fotoğraf örneklerini sizlerle bir arada paylaşalım ve sonuç bölümüne geçelim.
Huawei P30 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirecek olursak, Huawei P30 modeli, pek çok açıdan gayet başarılı bir akıllı telefon olmuş. Belki de tasarımıyla ailenin en kompakt ve en dengeli modeli duran telefon, teknik kadro ve performans ışığında da P30 Pro'dan büyük fark yaratmamasıyla, yüksek fiyatından dolayı P30 Pro'ya erişemeyen kullanıcılar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Sınıf lideri pil ömrüne sahip olması da, kullanım süresiyle kendinden memnun bırakmasını sağlıyor.
Telefonun artılarını bir arada söyleyecek olursak, bunlar arasında çarpıcı tasarımını, güzel ekranını, hızlı çalışan ekrana entegre parmak izi sensörünü, fazlasıyla başarılı kameralarını, güçlü işlemci ile sağladığı yüksek performansını, pil ömrü ve hızlı şarj olabilmesini sayabiliriz. Telefonun eksik yönleri de var elbette; bunlar arasında ise stereo hoparlör bulundurmamasını, 4K'da 60 kare video kaydı yapamamasını, IP68 sertifikası bulundurmamasını, kablosuz şarj desteğinin olmamasını ve her ne kadar Nano Memory ile hafıza kapasitesi arttırılabilse de, bunun microSD kart kadar ana akım bir yöntem olmamasını gösterebiliriz.
Fiyat olarak ise Huawei P30 şu an 128 GB'lık modeliyle 4449 TL ile bulunabiliyor. Bu fiyatla da gerek Samsung Galaxy S10, gerek Xiaomi Mi 9 modelinden avantaj yaratan Huawei P30, bu anlamda gayet tercih edilesi bir model olmuş.
CHIP Online Notu: %90
Artılar
+ Çarpıcı tasarım
+ Ekran
+ Ekrana entegre parmak izi sensörü hızlı çalışıyor
+ Harika kamera
+ Güçlü işlemci ve performans
+ Güncel işletim sistemi
+ Hızlı şarj
+ Sınıf lideri pil ömrü
+ Kutu içeriğinde kılıf mevcut
+ 3.5 mm kulaklık girişi
Eksiler
- Stereo hoparlör bulunmuyor
- Kablosuz şarj yok
- 4K/60 kare video kaydı yok
- NM desteği ana akımdan uzak
- IP68 sertifikası yok
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