Huawei P30 Lite İnceleme
Huawei P30 ailesinin fiyatıyla en avantajlı modeli P30 Lite'ı inceledik.
- Ercan Uğurlu
Huawei, P30 Pro ve P30 akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesinden birkaç hafta sonra, en son amiral gemisi serisinin daha ucuz versiyonu P30 Lite'ı piyasaya sürdü. Fiyat açısından şu sıralar 2799 TL fiyatla bulunabilen P30 Lite, diğer modellere göre fiyatıyla daha cazip duruyor. Elbette birtakım özellikleri de ailenin diğer modellerine göre kırpılmış durumda. Ancak edindiğimiz izlenimler neticesinde yekten P30 Lite'ın dengeli bir model olduğunu söyleyebiliriz.
Tasarım
İlk olarak tasarımla söze başlayacak olursak, P30 Lite, tasarımıyla ailenin diğer üyelerine benziyor. Ancak polikarbonat sırt yüzeye sahip olan P30 Lite, çerçeveleriyle de metal malzemeye yer veriyor. 3 farklı renk seçeneğiyle bulunabilecek olan P30 Lite, elimizde siyah renkli modeliyle yer alıyor.
7.4 mm kalınlığı ve 159 gram ağırlığıyla oldukça ince ve hafif duran telefon, parmak izi sensörünü arka tarafta bulunduruyor. Elbette telefonda ayrıca yüz tanıma özelliği de yer alıyor. Yine arka tarafta telefonun 3'lü kamera dizilimini bulundurduğunu görüyoruz.
P30 Lite'ın çevresine baktığımızda, sağ yanda güç ve ses butonları, üst kenarda ise SIM kart çekmecesini görüyoruz. P30 Lite, çift SIM kart destekli bir model. Ayrıca P30 Lite, P30 ve P30 Pro'da olmayan microSD kart desteğini bulunduruyor. Böylece telefonun hafızasını microSD kart yoluyla arttırabiliyorsunuz. P30 ve P30 Pro modellerinde ise, microSD kart yerine Nano Memory kullanılıyor.
Alt kenara baktığımızda, burada da yine önemli bir avantaja sahip olduğunu görüyoruz. P30 Lite, 3.5 mm kulaklık girişine yer veriyor. Böylece bu telefonla geleneksel kulaklıkları rahatlıkla kullanabilirsiniz. 3.5 mm kulaklık girişi P30 Pro modelinde yoktu. Ancak Huawei'nin, P30 ve P30 Lite'ta bu birime yer vermiş olması sevindirici bir detay.
Ekran ve İşletim Sistemi
P30 Lite, çentikli ekranlı modellerden biri oluyor. Su damlası şeklinde bir çentik ile ön kamerayı ekrana taşıyan telefon, 6.15 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi. Yüzde 84.2'lik ekran – gövde oranıyla geniş bir görüntü sunan telefon, Full HD+ çözünürlüğünde görüntü üretebiliyor. Böylece P30 Pro'nun çözünürlüğünü koruyan telefonda panel olarak ise OLED yerine LTPS IPS LCD kullanılmış.
LCD ekranlar, genellikle AMOLED panellerden daha az derinlik gösterir ancak aynı zamanda çok daha iyi netlik sunabilir. Bu çerçevede değerlendirecek olursak, P30 Lite'ın ekranı gayet iyi. Görüş açıları ve parlaklık seviyelerinde olduğu gibi, inç başına 415 piksel ile iyi bir yoğunluğa sahip olduğundan bahsedebiliriz.
P30 Lite, işletim sistemiyle de güncel bir model. Android 9 işletim sisteminin üzerinde EMUI 9.1 güncel arayüzle kutusundan çıkan telefon, bu anlamda deneyim noktasında günümüz standartlarını karşılıyor.
Varsayılan arayüzünde menü çekmecesiz olarak gelen P30 Lite, ayarlardan bunu değiştirebilmenize, sistem gezintisi kısmı ile de navigasyon kullanımını belirleyebilmenize olanak tanıyor. Aynı arayüzü kullandığı için pek çok ayar diğer Huawei modelleriyle aynı zaten. Daha önce Huawei modellerinden birini kullanmayanlar kolay alışacaktır; kullananlar ise aşinadır zaten.
P30 Lite Teknik Kadro ve Performans
P30 Lite, sahip olduğu teknik kadro neticesinde sınıfı dahilinde iyi modellerden biri oluyor. Telefonuyla sık oyun oynayanlar için de yeterli donanımı barındırdığından bahsedebiliriz. Kirin 710 işlemciden güç sağlayan P30 Lite, 8 çekirdekli bu işlemcisiyle 2.2 GHz ve 1.7 Ghz frekanslarında güç üretiyor. Telefonun RAM kapasiteside 4 GB, depolama alanı ise 128 GB. Bu alanı microSD kart ile arttırabileceğiniz için fazlasıyla yeterli bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyebiliriz.
P30 Lite, günlük kullanımlarımız neticesinde gayet yeterli bir performans gösterdi. Arayüzde akıcı bir dolaşım imkanı tanıyan telefonun uygulama geçiş süreleri de ideal seviyede. Aynı anda iki uygulamayı bölünmüş ekran yöntemiyle kullandığımızda ise birtakım gecikmelerle karşılaştığımızı belirtelim. Fakat telefon genel kullanım anlamında kendinden memnun bırakıyor.
Oyun kısmında ise yine ağırlıklı olarak PUBG ile değerlendirdiğimiz telefon, HD çözünürlükte akıcı bir oyun elde etmenize olanak tanıyor. Ancak Injustice 2 gibi yoğun grafik gerektiren 3D oyunlar oynayacaksanız, elbette kare hızında düşüşü hissedeceksiniz, bunu da söyleyelim.
Telefonda bağlantı noktasında ise Wi-Fi 802.11ac desteğinin olduğunu, ancak Bluetooth standardının 4.2 sürümüyle kısıtlı olduğunu belirtelim. Burada küçük bir bilgi: Redmi Note 7'de Bluetooth 5 yer alıyor.
P30 Lite'ta ayrıca NFC desteği, FM radyo ile aptx HD desteğinin yer aldığını da söyleyelim.
P30 Lite'ın bataryasına gelirsek, burada 3340 mAh kapasitesinde bir alanın kullanıldığını görüyoruz. 18W hızlı şarj desteğinin olduğu, ancak kablosuz şarjın bulunmadığı telefonda, batarya kapasitesi sınıfı için gayet yeterli ancak pek fark yaratmıyor. Bu anlamda biraz daha iyi olmasını beklerdik.
Tam ekran parlaklığında 90 dakikalık Full HD video testimizde yüzde 18 oranında batarya tüketen telefon, bu anlamda böylesi bir performansla kabaca 8,5 saatlik bir performans gösterecek. Ancak bunun genel günlük kullanıma yansıyan neticesi, günü çıkartacak seviyede oluyor. Gün içinde ara sıra fotoğraf çekimi, video izleme, oyun oynama ve sosyal medya gezintisi ile orta dereceli kullanım seviyesinde günü çıkartmanız bu telefonla mümkün. Ancak daha fazlasında büyük ölçüde şarja ihtiyaç duyacaksınız.
P30 Lite Kameraları
P30 Lite, son dönemde çokça karşılaştığımız 3'lü kamera dizilimine sahip modellerden biri oluyor. Bu anlamda ailenin de geleneğini sürdüren P30 Lite, damla çentikli alanında yer alan ön kamerasıyla 24 MP çözünürlüğünde görüntü üretiyor. Telefonun arka kameraları ise 48 MP, 8 MP ve 2 MP olarak karşımıza çıkıyor.
3'lü kamera diziliminde yer alan ana kamera 48 MP ölçüsünde ve f/1.8 diyaframlı olurken, yapay zekayı aktifleştirdiğinizde, yani sahne tanıma özelliğini açtığınızda, 4:3 formatta yapacağınız çekimler 12 MP'e indirgeniyor. 8 MP'lik ultra geniş kameranın diyaframı f/2.4 iken, telefonun derinlik sensörü de 2 MP ölçüsünde yer alıyor.
Ana kameranın yaptığı çekimler kalite anlamında sınıfı için etkileyi duruyor. Ayrıca modlar arasında yer alan portreden tutun da gece moduna, alan derinliğinden profesyonel moda kadar çok sayıda seçenek, kameranın kullanım alanını zenginleştiriyor. Ağır çekim ve hızlandırılmış çekimler de yapabileceğiniz kamerada, 4K video kaydı ise yok.
P30 Lite ile çektiğimiz fotoğraflarda özellikle gün ışığında çekilen fotoğraflarda gayet iyi kareler elde ederken, ışık koşulları düştüğünde arka kameranın nispeten zayıfladığını gördüğümüzü de söyleyelim. Huawei P30 Lite, P30 ve Redmi Note 7 ile yaptığımız çekimlerde de P30 Lite'ın gayet iyi iş çıkarttığını gördük. Şimdi sizlerle P30 Lite ile çektiğimiz fotoğrafları bir arada paylaşalım.
Huawei P30 Lite ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, P30 Lite, çok yönlü bir akıllı telefon oluyor. P30 ailesinin fiyat olarak da dengeli modeli olan P30 Lite, tasarımıyla olsun, güncel işletim sistemi sunmasıyla olsun, sağladığı performansıyla, kameralarıyla, ekranıyla gayet tercih edilebilir bir model. Ayrıca microSD kart desteğine sahip olması da aile içinde ona ayrı bir avantaj sağlıyor. Fiyatı da başta da söylediğimiz gibi şu sıralar 2800 TL civarında.
CHIP Online Notu: %86
ARTILAR
+ Tasarım
+ Güzel ekran
+ Güncel işletim sistemi
+ Hızlı şarj
+ Kameralar
+ microSD kart yuvası
+ 3.5 mm kulaklık girişi
EKSİLER
- Stereo hoparlör bulunmuyor
- Pil ömrü daha iyi olabilirdi
- Kamera loş ışıkta zayıflıyor
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