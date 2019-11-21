Huawei P40, Her Şeye Rağmen Çıkmaya Hazırlanıyor

Huawei, ABD yönetiminin baskısına ve son telefonunu tam anlamıyla satışa sunamamasına rağmen Huawei P40'u Avrupa ve diğer deniz aşırı pazarlarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Çinli firmanın planları arasında ABD'nin olup olmadığı bilinmiyor. ABD hükümetinin Huawei yasağı, firmayı Play Store, Google Maps, YouTube gibi Google Mobile hizmetlerinin dışında bırakmıştı. Bu nedenle Huawei, bu uygulamalara alternatifler geliştirmeye çalışıyor. Bununla birlikte firmanın uygulama geliştiricilerini kendi platformuna gelmesi için ikna etmesi zor gibi görünüyor. Bu imkansız olmasa da, firmanın bunun için harcayacağı güce değmeyebilir.
Buna karşın zaman geçiyor ve Huawei'nin Avrupa'da yeni telefonlarla yerini koruyabilmesi için birkaç ay içinde yeni adımlar atması gerekiyor.
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