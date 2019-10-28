Huawei'i Rahatlatan Karar, ARM'den Geldi!
Huawei, telefonlarında kullandığı Kirin işlemcilerin kaderini etkileyecek önemli karar sonrasında rahat bir nefes aldı!
- Levent Öztürk
ABD hükümetinin Huawei yasağı, Çinli şirket büyük sorun yaratsa da, en azından akıllı telefonların işlemcileri için sorun çözülmüş gibi gözüküyor. Reuters'ın bildirdiğine göre Çinli firmanın P30 Pro ve Mate 30 Pro gibi telefonlarında kullandığı Kirin işlemcilerin temelini oluşturan çipset teknolojisini sunan Birleşik Krallık merkezli ARM, ABD'nin ambargosunu çiğnemeden teknoloji sağlamaya devam etmek için bir yol bulmuş durumda. Huawei, telefonlarında yer alan çipsetleri tasarlamak için ARM planlarını kullanıyor. ARM yasal ekibi, teknolojinin merkezi Birleşik Krallık olduğu için, ABD kaynaklı yasağın çiğnenmediği kararına vardı.
Bu durum iki firma arasında ABD yasakları sonrasında Mayıs ayında durdurulan çalışmanın devam edebilecek olması anlamına geliyor. ABD hükümeti, Kasım ayına kadar bazı firmalara özel izin vermişti ancak bu iznin ana amacı, iletişimin kademeli olarak kesilebilmesi içindi. Neyse ki en azından şimdilik Çinli firma, Kirin 990 işlemcileri için önemli olan teknoloji konusunda rahatlayabilir gibi gözüküyor.
Kirin 990'ın arkasındaki teknoloji ABD yasaklarını ihlal etmeyecek olabilir ancak gelecekteki çiplerde sorun yaşanması yine de mümkün. Modern mobil çiplerin büyük bir kısmının temelini ARM'ın v8 teknolojisi oluşturuyor ve bunların arasında Huawei'nin yanı sıra Apple, Qualcomm, MediaTek ve Samsung tarafından kullanılan çipler de bulunuyor.
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