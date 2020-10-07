Huawei Telefonlara Uygun Kart: Lexar nCARD İncelemesi

Mobil cihazlarımızın olmazsa olmaz depolama çözümü SD ve microSD kartlar olurken, Huawei ile beraber yeni bir mobil depolama ortamımız daha oldu. Huawei, akıllı telefonlarında ek depolama alanı olarak microSD kart yerine NanoMemory bellek kartlarını kullanırken, bu kartlar ilk etapta ülkemizde bulunamıyordu. Fakat zaman geçtikçe yaygınlığını arttırmaya başladı ve böylece kullanıcılar da Huawei akıllı telefonlarının hafızalarını rahatlıkla genişletme seçeneğine kavuşmuş oldular.
Bugün inceleyeceğimiz NanoMemory kartı Lexar markasından geliyor. 20 yıldır uzun bir süredir bellek çözümlerinde güvenilir ürünlere imza atan Lexar, ülkemizde de bellek kartlarıyla yer alıyor. Bugün bunlardan Lexar nCARD olarak da bilinen 128 GB'lık NanoMemory bellek kartı bizlerle beraber.
Huawei tarafından lisanslanan Lexar nCARD, birçok Huawei cihazında taşıdğınız içerikler için güvenilir bir depolama alanı sağlıyor. Klasik microSD kartlardan yüzde 45 daha küçük boyutta tasarlanan Lexar nCARD, bu küçük boyutuna karşın üst seviye performans gösteriyor.
Kartın elimizdeki modeli 128 GB depolama kapasitesine sahip. Ancak 64 GB ve 256 GB gibi farklı kapasite seçenekleriyle de bulabiliyorsunuz. eMMC 5.1 protokolünü kullanan Lexar nCARD, yüksek veri transfer hızları sağlayabiliyor. 90MB/sn'ye kadar okuma ve 70 MB/sn'ye kadar yazma hızları sağlayan Lexar nCARD böylece hızlı veri kopyalama olanağı tanıyor. Ayrıca özellikle 4K video kaydı esnasında da akıcı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.
Lexar nCARD Hangi Huawei Cihazlarda Kullanılabilir?
Peki, Lexar nCARD'ı hangi Huawei cihazlarında kullanabiliyorsunuz?
Lexar nCARD NM kartı destekleyen Huawei cihazları şu şekilde:
- Huawei Mate 20 Serisi (Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 RS)
- Huawei Mate 30 Serisi (Mate 30 Pro, Mate 30 4G, Mate 30 5G, Mate 30 5G Pro, Mate 30 RS)
- Huawei P30 Serileri (P30, P30 Pro)
- Huawei P40 Serisi (P40, P40 Pro)
- Huawei Nova Serisi (Nova 7 SE, Nova 6 se, Nova 5 Pro, Nova 5z, Nova 5i Pro, Nova 5)
- Huawei Honor Serisi (Honor Play4T Pro, Honor 30 Pro Plus, Honor 30 Pro, Honor 30S, Honor 20 Lite)
- Huawei Enjoy Serisi (Enjoy 10S) ; Huawei Matepad Pro, Matepad Pro 5G ve daha fazlası
Bu arada bahsetmeden geçmeyelim. Lexar, nCARD ile beraber ayrıca bir microSD kartı da yanında gönderdi. Lexar Yüksek Performans 633x serisinden bir ürün olan bu minik microSD kart da elimizde 128 GB'lık modeliyle bulunuyor. Fakat bu kartı ayrıca yine 32 GB'tan 512 GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle bulabiliyorsunuz. 100 MB/s okuma ve 70 MB/s yazma sürelerine ulaşabilen bu kartlar ile de performansa dayalı microSD kart ihtiyacınızı da giderebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirecek olursak Lexar nCARD NM bellek kartı fazlasıyla başarılı bir ürün olmuş. Yüksek veri transferi hızları sunması ve 4K video kaydı sırasında performans kaybı yaşatmaması önemli artıları olurken, 256 GB'a kadar kapasite seçeneği bulunması da eli zenginleştiriyor.
CHIP Online Notu: %90
Lexar nCARD Teknik Özellikleri
- Kapasite 64 GB – 256 GB
- Okuma Hızı 90MB/s
- Yazma Hızı 70 MB/s
- Garanti 3 yıl
- Boyutlar 12.3 x 8.8 x 0.7 mm
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın