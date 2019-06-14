Huawei, Telefonlarına Gizlice Reklam Yerleştirdi!
Şu sıralar "iyi niyetli" olduğunu ispatlamaya çok ihtiyacı olan Huawei, ilginç bir hamleyle tepkiye yol açtı!
Reddit'teki Huawei kullanıcıları, Çinli firmanın kilit ekranına reklam yerleştirmesiyle biraz öfkelendi. Huawei'nin bunu izin almadan ve kullanıcıya fark ettirmeden yapması, sinirlerin haklı olarak bozulmasına yol açtı.
Son 24 saatte Huawei telefon sahipleri tarafından açılan Reddit konu başlıkları, sorunun çoğunlukla Avrupa Birliği bölgesinde yaşandığını gösteriyor. Reklam gören kullanıcılar, kilit ekranında Booking.com'un logosuna veya reklamlarına rastlıyorlar. Reklam etkileşimli değil ancak dönen kilit ekranı galerisinin bir parçası.
Kilit ekranındaki reklamdan kurtulmanın yolu, kullanıcıların keşfine göre Magazine galerisindeki ilgili duvar kağıtlarını silmekten geçiyor. Bunun için kilit ekranında en alttan yukarıya doğru sürükleyip, ardından Booking.com resimlerini bulana kadar sola sürüklemeniz, ardından resimleri silmeniz gerekiyor. Bir başka çözüm, Magazine görünümünü kapatmak ve tek bir görüntü veya kendi duvar kağıtlarınızı kullanmak.
Telefonuna reklam ekleyerek para kazanmaya çalışan ilk firma Huawei değil. Xiaomi'nin Hindistan gibi gelişmekte olan bölgelerde aynısını yaptığı, Amazon'un bir süre önce Kindle serisinde reklam göstermeyi denediği biliniyor. Buradaki fark ise Huaewi'nin değişiklik konusunda kullanıcılara haber vermemiş olması ve dahası, bu tür bir değişiklikle ilgili açıklama yapmamış olması. 1.000 euro'luk bir telefonda reklam görmek, elbette bazı kullanıcıların canını sıkacaktır.
Ağ ekipmanları ABD Başkanı Donald Trump tarafından tehlikeli ilan edilen Huawei, şu sıralar batı pazarlarında zor günler yaşıyor. Dolayısıyla Çinli devin şu an batıdaki müşterilerinin güvenini kazanması için her şeyi yapması gerekiyor. Kilit ekranına reklam sızdırmak, iyi niyeti göstermek için yapılacak hareketler arasında olmasa gerek.
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