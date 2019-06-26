Huawei Telefonu "Taşımak" da Yasak!

Büyük bir kargo firmasının, Londra'dan ABD'ye gönderilen bir telefonu adresine teslim etmek yerine geri göndermesi, tartışmalara yol açtı!

  • Levent Öztürk
Huawei'ye ilginç kargo engeli
twitter aracılığıyla @saschasegan

Huawei'in son zamanlarda zor bir dönemden geçtiği kesin. Çin ile Trump yönetimi arasında yaşanan ticaret savaşının sonucunda ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yasak listesine alınmasından beri firma, ABD firmaları ile sağlıklı çalışamıyor. 

Şimdiyse, ilginç bir kargo vukuatı söz konusu. Londra'dan bir kişinin New York'ta bulunan bir kişiye bir Huawei P30 Pro gönderme çabası sırasında durum, ilginç bir hal aldı. Paketin takip bilgisine göre kargo ABD'ye ulaştı ancak adresine gitmek yerine, yaklaşık 5 saat sonra Birleşik Krallık'a geri gönderildi.

Paketi geri gönderen, büyük kargo şirketi FedEx'ti ve destek hattı sebep olarak ABD'nin Huawei'e yasak koymasını gösterdi. Tabii ki burada yaşanan olayın Huawei firması ile bir ilgisi yok ve hatta gönderilen paket iki farklı taraf arasında yaşanıyordu. Kargo, aynı firmanın bir ofisinden diğer ofisine gönderilmekteydi. Mağdur olan taraf da, doğal olarak Huawei değil, gönderici ve alıcı oldu.

Küçük bir de hatırlatma: Huawei cihazlarının Birleşik Krallık ve Birleşmiş Devletler konumları arasında gönderilmesine yönelik genel bir yasak bulunmuyor. 

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