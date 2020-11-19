HUAWEI X Gentle Monster Eyewear ve FreeBuds Studio Ön Satışa Çıktı

HUAWEI X Gentle Monster Eyewear II ve HUAWEI FreeBuds Studio ön satışa sunuldu.

Gentle Monster Eyewear ve FreeBuds Studio Geldi

Eyewear II, GENTLE MONSTER'ın tasarımlarının cesur ve ilerici bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Ürün, dışarıya ses sızıntısını tamamen engelleyen akustik gizlilik özelliğine de sahip. Yarı-açık şekilde tasarlanan ultra ince hoparlörler, ses sızıntısını etkili bir şekilde ortadan kaldırırken yüksek tanımlı stereo ses performansı sunuyor. Güncellenen Akıllı Etkileşim işlevi ile Eyewear II, yenilikçi bir akıllı giyilebilir teknoloji deneyimi ile günlük yaşamı da kolaylaştırıyor.

HUAWEI X Gentle Monster Eyewear II, Huawei Online Mağaza üzerinden 4.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Huawei Watch GT 2 Pro ile kampanya yapılan üründe tüketiciler iki ürünü birden almak istediklerinde, 7.298 TL yerine 6.899 TL ödüyorlar. 20 Kasım tarihinden sonra gönderileri başlayacak Eyewear II'ye sahip olmak isteyen tüketiciler, vade farksız 6 taksit avantajından da faydalanabiliyorlar. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra siteye yorumlarını yazmaları durumunda kazanacakları hediye çeki ile HUAWEI Band 3e akıllı bilekliğe yalnızca 1 TL fiyat ile sahip olabiliyorlar.

HUAWEI FreeBuds Studio, yüksek çözünürlüklü müziğin zengin ayrıntılarıyla Hi-Fi düzeyinde bir dinleme deneyimi yaratmak için 48 kHz'e kadar geniş frekanslı yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Sektör lideri akıllı dinamik aktif gürültü engelleme (ANC), değişen çevresel gürültüye göre değiştirilebilen üç gürültü engelleme modu sağlıyor. İkili bağlantı ile kullanıcılar, karmaşık eşleştirme sürecine gerek duymayan HUAWEI FreeBuds Studio ile kesintisiz bağlantının keyfini çıkarabilir.

Geometrik sadelikten ilham alan HUAWEI FreeBuds Studio, şık bir görünüm ve rahat bir kullanım sunuyor. Huawei Band 4 Pro ile birlikte 3.998 TL yerine indirim fırsatıyla 3.499 TL'ye tüketicilere sunuluyor. HUAWEI FreeBuds Studio satın almak isteyen kullanıcılar da vade farksız 6 taksit avantajından faydalanabiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra siteye yorumlarını yazmaları durumunda kazanacakları hediye çeki ile HUAWEI Band 3e akıllı bilekliğe yalnızca 1 TL fiyat ile sahip olabiliyorlar.

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