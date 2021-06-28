Huawei Y6 İncelemesi

Adından sık sık söz ettiren Huawei, akıllı telefonlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Şirketin üst segment modellerinin yanı sıra fiyat/performans telefonları da oldukça yaygın. Bunlardan biri ise Huawei Y6.
Huawei Y6 aslında yeni bir telefon değil. 2019 yılında piyasaya çıkmıştı, ancak uygun fiyatı neticesinde halen tercih edilebilir bir seçenek. Peki özellikleri neler?
Huawei Y6 Özellikleri Neler?
Çıkış yaptığı yıldan beri akıllı telefon pazarında dikkatleri üzerine çeken ve isminden sık sık söz ettiren Huawei markasının 2019 yılında tanıtımını gerçekleştirdiği Y6 model telefonunun kullanıcılar tarafından en fazla sevilen özelikleri arasında, tasarımı yer alıyor. Özellikle arka kapağında deri hissiyatı sağlaması, Huwaei Y6 model akıllı telefonu rakiplerinden bir adım öne taşıyor.
Tasarımı ile öne çıkan Huwaei Y6 telefon renkleri ile de oldukça beğeniliyor. Özellikle kehribar rengi ve gece mavisi renkleri sık tercih edilen renkler arasında yer alıyor. Bu renklerin yanında gece siyahı rengi de mevcut.
Telefonun arka kısmında yer alan parmak izi okuyucusu Y6'da sevilen bir özellik. Huwaei Y6'da yüz tanıma özelliği de mevcut. Akıllı cep telefonunda bulunan yüz tanıma teknolojisi sayesinde yüksek güvenlik sağlayabilirsiniz.
Huawei Y6, 6.09 inç ekran boyutu ve damla çentikli HD ekrana sahipken, ekran çözünürlüğü ise 1560x720 piksel. Model 32 GB depolama alanı ve 2 GB RAM özelliklerine de sahip.
Huawei Y6 Kameraları Nasıl?
Huwaei Y6 telefonun dikkat çeken ve beğenilen bir diğer özelliği ise fiyat performans açısından kamera çözünürlüğünün gayet başarılı olması. Y6 model telefonlarda arka kamera 12 megapiksel ve ön kamera ise 8 megapiksel olarak kullanıcılarına sunuluyor.
Huwaei Y6, pil ömrüyle de memnun edecek cinsten. Akıllı telefonun bataryası 3020 mAh olarak yer alıyor ve bu kapasite günlük kullanım için ideal bir performans sağlıyor.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Huawei Y6, yenilikçi tasarımı ve sahip olduğu özelliklerle günlük kullanım için halen fiyat/performans kategorisinde tercih edilebilecek bir model oluyor. Huawei Y6'nın fiyatı ise 1790 TL dolaylarında.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın