Huawei, Yeni 4K Televizyonu Huawei Vision'ı Tanıttı

Huawei, Mate 30 serisiyle birlikte yeni 4K televizyonu Huawei Vision'ı da resmi olarak tanıttı!

Huawei, Yeni 4K Televizyonunu Tanıttı

Huawei'nin Münih'te tanıttığı ürünlerden biri, HarmonyOS ile çalışan yeni akıllı TV oldu.

Huawei Vision, 55, 65 ve 75 inçlik modeller olarak karşımıza çıkıyor. 85 inçlik modelin ise daha sonra piyasaya sürüleceği belirtiliyor. 4K çözünürlük sunan televizyon, HDR'yi destekliyor ve Quantum Dot teknolojisini kullanıyor.

Honor Vision'ı andıran televizyon, bir touchpad ile arayüz içerisinde gezinmenizi sağlıyor. Televizyonun uzaktan kumandasının içerisinde NFC özelliği bulunuyor. Bu sayede Huawei marka telefondan TV'ye içerik aktarabiliyorsunuz.

Huawei, yeni TV'sinin fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı. Bu nedenle TV'nin hemen piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

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