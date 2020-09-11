Huawei'den Yeni Sürpriz: Android Gidiyor, HarmonyOS Geliyor

Çinli dev Huawei'nin geliştirdiği ve ABD''nin "gözünü korkutmaya" çalışığı, Android'in yerini alacak olan işletim sistemi HarmonyOS, firmadan gelen bilgiye göre telefonlara girmeye gerçekten yaklaştı.

Huawei'nin Yolda Kalan HarmonyOS'u Yine Yola Çıktı

Huawei, Android'i kullanmasının yasaklanmasının ardından kendi alternatif işletim sistemini geliştirdiğini söylemişti. HarmonyOS, Çinli telefon devi tarafından iddialı sözlerle tanıtılsa da, firma daha sonra bundan vazgeçmiş ve işletim sisteminin akıllı saat, akıllı hoparlör gibi cihazlara yönelik olduğunu belirtmişti.

Şimdi ise Huawei'nin tüketici bölümü CEO'su Richard Yu'ya göre HarmonyOS, telefonlara girmeye hazır hale geldi. Yu, işletim sisteminin telefonlara yönelik bir sürümünün geliştiricilere aralık ayında sunulacağını söylerken, HarmonyOS'lu cihazların gelecek sene ortaya çıkabileceğinin işaretini verdi. Dolayısıyla Huawei P50'nin HarmonyOS ile gelme ihtimali var.

Huawei'nin kullanıma sunduğu OpenHarmony ise geliştiricilerin HarmonyOS'un açık kaynak kodlu sürümü üzerinde değişiklik yapmasına ve onu geliştirmesine izin verecek. OpenHarmony başta çok düşük özellikli telefonlara açık olacak (128MB RAM ve daha azı için) ancak bu kısıtlama, nisanda 4GB'a yükseltilecek. Ekim 2021'de ise kısıtlamalar kaldırılacak.

Yeni bir işletim sistemi ortaya çıkarmak, neredeyse tekerleği yeniden icat etmeye benzediğinden Huawei'nin aşması gereken zorlu ve uzun yollar var. Geçmişteki Windows Mobile gibi platformların çabalarına baktığımızda asıl mesele, Huawei'nin denemeye gücünün yetip yetmeyeceğinden çok, bu çabaya değip değmeyeceği olabilir.

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