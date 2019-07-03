Huawei'de Android Bilmecesi Sürüyor!
Huawei gelecekteki telefonlarında Android'i kullanmaya devam edebilecek mi? Bundan firmanın kendisi de pek emin değil.
İddialara göre Huawei, gelecekteki telefonlarında Android'i kullanıp kullanamayacağını henüz bilmiyor. Çinli firma, ABD başkanı Donald Trump'un yasakları gevşetmesiyle, ABD'li şirketlerden ekipman ve yazılım satın alma iznini elde etmişti.
Reuters'a göre Huawei'den bir yetkili, Android konusunda "Ticaret Bakanlığı'nın kılavuzluğunu bekleneceğini" söyledi. Trump yönetiminin kısıtlamaları, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Trump'ın emri üzerine Google, geçen ay Huawei'nin Android güncellemelerine erişimini kısa bir süre için kesmiş, daha sonra erişimi geçici olarak tekrar açmıştı.
Huawei'nin yaşadığı bu kısıtlamaların nedeni, Çin hükumetiyle olan bağlantılarıyla ilgili şüpheler ve firmanın ekipmanlarının casusluk için kullanılabileceği şüphesi. Huawei, bunları her defasında yalanlamış bulunuyor.
Aslında, Huawei'in Android'e erişiminin tamamen kesilmesi halinde ikinci bir planı da var. Firmanın kendi işletim sistemi Hongmeng'i geliştirdiği biliniyor. Firma, Google Play Store geliştiricilerini kendi mağazası AppGallery'yi de kullanmaya davet etmişti.
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