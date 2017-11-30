Huawei'den "10 Kat Daha İyi" Yüz Tanıma!
Çinli cep devinin yüz tanıma teknolojisi, Apple'ın Face ID'sinden 10 kat daha iyi olabilir. En azından iddia böyle...
Huawei, Çin'de Honor V10 phablet'ini çıkardığı etkinliğinde, iPhone X'in Face ID'sini geçeceğini düşündüğü yüz tanıma teknolojisi ile ilgili bazı ilginç slaytlar gösterdi. Eğer her şey plana göre giderse, bu teknoloji 10 kat daha isabetli olabilir.
Kullandığı derinlik-algılama sistemi, TrueDepth kamera sistemine benziyor ama bir farkı var: Yüzünüzün 3D bir imajını oluşturmak için kullanılan infrared-projektör kombinasyonu, 10 saniyede 300,000 nokta yakalıyor. Eğer bu sayılar isabetliyse, bu Face ID'nin aynı sürede yakaladığının 10 katı.
Bunun yanında oldukça da hızlı, neredeyse parmak izi tarayıcısının 400 milisaniyesi kadar bir hızda kullanıcı girişi yapılıyor. Huawei, kullanıcı dilini çıkardığında algılayan bir Animoji kopyası özellik bile gösterdi.
Apple'ın Face ID'sinin bazı sorunları var ve söylenenlere göre Apple'ın üretimi kolaylaştırmak için teknolojiyi biraz kırpması pek iyi bir etki yapmamış.
Huawei'nin gösterdikleri, teknolojinin gelişimi bakımından iyi haber olsa da, bu sistemin piyasaya çıkması hemen olmayacak. Henüz bir çıkış tarihi yok.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın