Huawei'den "10 Kat Daha İyi" Yüz Tanıma!

Çinli cep devinin yüz tanıma teknolojisi, Apple'ın Face ID'sinden 10 kat daha iyi olabilir. En azından iddia böyle...

Huawei'den "10 Kat Daha İyi" yüz tanıma!

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