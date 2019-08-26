Huawei'den Dünya'nın En Güçlü AI İşlemcisi!
Huawei, Dünya'nın en güçlü yapay zeka işlemcisini tanıttı: İşte Ascend 910 ve sundukları!
- Ercan Uğurlu
Huawei, bu ay içinde gelecek yıllara ilişkin tahminlerini Global Endüstri Vizyonu Raporu ile yayınlamıştı. Buna göre 5G kapsamı, yapay zeka, ev robotu ve akıllı asistan kullanım oranlarının 2025 yılına kadar teknoloji eğilimlerini öngören Huawei, düzenlediği etkinlikte geleceğimizi şekillendirecek 10 mega-trend tahminini de açıklamıştı. Huawei, şimdi de buna ilişkin olarak yeni yapay zeka işlemcisini duyurdu. Ascend 910 olarak isimlendirilen işlemci, Huawei'nin iddiasına göre şu an Dünya'nın En Güçlü Yapay Zeka İşlemcisi.
Huawei'nin Dönüşümlü Başkanı Erix Xu'nun yaptığı tanıtımla gösterilen Ascend 910, 256 teraflop hesaplama hızı ve 512 teraflop tam sayı hassasiyet hesaplama yeteneğine sahip. Nöral ağlara dayalı eğiyim amaçlı AI modellerine göre 2 kat daha hızlı çalışabilen Ascend 910, buna karşın güç tüketimi konusunda da verimlilik hedefliyor. Öyle ki, yeni işlemci ile 2 kat yüksek performans sunarken, maksimum güç tüketimi 310W. Bu değer, başlangıçta hesaplanan 350W'ın altında olmasıyla önem arz ediyor.
Huawei Ascend 910'un yanında MindSpore adında, tüm senaryolarda yapay zeka hesaplaması yapabilen framework'ünü de duyurdu. Çinli şirketin yeni işlemcisi ve MindSpore hakkında daha detaylı bilgiyi, 18 – 20 Eylül tarihleri arasında Şangay'da düzenlenecek Connect 2019 Konferansı'nda açıklaması bekleniyor.
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