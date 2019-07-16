Huawei'den, İşletim Sistemi İçin Yeni Adım!
En kötü senaryoya hazırlanan Huawei, kendi işletim sistemi için Avrupa'da yeni bir marka daha aldı!
Huawei'nin ABD ile ilişkileri ve Android'e erişimi konusunda belirsizlik hüküm sürerken firma, kendi işletim sistemini geliştirmeyi sürdürüyor. Firmanın bu işletim sistemi için yeni bir isim bulduğu ortaya çıktı.
LetsGoDigital'in raporuna göre Huawei, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde "Harmony" ismini kaydettirdi. Bu isim, Huawei'nin telefonlarda ve laptoplarda kullanacağı yazılımın adı olabilir. Firmanın başvurusunda hem "mobil işletim sistemleri" hem de "bilgisayar işletim sistemleri" sözcükleri geçiyor, yani Harmony her şeyi kapsayan bir işletim sistemi olacak gibi görünüyor. Veya en azından mobil ve masaüstünde aynı ismi paylaşması bekleniyor.
İşletim sistemini bugüne kadar Hongmeng ve Ark isimleriyle duymuştuk. Firma, farklı bölgelerde farklı isimler kullanmayı düşünüyor da olabilir.
Harmony marka başvurusu, Huawei'nin planları hakkında ise pek ipucu vermiyor. Firmanın birkaç senedir bu işletim sistemleri üzerinde çalıştığını biliyoruz, ancak ABD ile yaşanan sorunlar işlerin hızlanmasını gerektirebilir. Bu kapsamda Huawei'nin karşılaşacağı en önemli zorluklardan biri, uygulama geliştiricilerini kendi platformu için üretmeye ikna etmek olacak.
Tüm bunlar, Huaewi için en kötü senaryoya, yani Android ve Windows'tan mahrum kalmaya hazırlığa yönelik girişimler. Bununla birlikte Trump yönetimi ani karar değişiklikleriyle tanındığından, Huawei - ABD ilişkilerinin yarın nasıl bir şekil alacağını tahmin etmek zor.
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