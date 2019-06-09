Huawei'e, Boykat Sonrası Hayat Öpücüğü
ABD ve Avrupa'da ciddi boykot kararları ile sarsılan Huawei'e hayat öpücüğü, bakın hangi ülkeden geldi...
- Ercan Uğurlu
Çin teknoloji devi Huawei, bir süredir ABD ile sıkıntılar yaşıyor bilindiği üzere. Önce Google'dan ve sırasıyla pek çok otorite tarafından ban yiyen Huawei, sonradan yeniden iş ortakları listesine eklendi. Google ile olan anlaşmazlık şimdilik sürüyor gibi görünse de, yakın bir zamanda bunun da çözüleceği konusunda Huawei'nin güveni tam.
Huawei, ABD ile olan temaslarının yanı sıra dünyanın farklı ülkeleriyle de görüşme halinde. Bunlardan biri de Rusya. Yeni bir habere göre Huawei, Rus operatör şirketi MTS ile 5G şebekeleri konusunda anlaşma sağlamış. Buna göre Huawei, Rusya'da 5G şebekelerin geliştirilmesinde MTS ile iş birliğinde bulunacak.
Huawei Yönetim Kurulu Başlanı Gou Ping, konuyla ilgili olarak, "MTS ile özellikle 5G'nin geliştirilmesi açısından stratejik bir anlaşma yaptık ve bundan dolayı çok mutluyuz," derken, törene Rusya Devlet Başkanı ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı'nın katılması da bu iş birliğinin iki ülke açısından ne derece önemli olduğunu ortaya koyar nitelikte.
Bilindiği üzere ABD ve Rusya arasında da pek çok konuda anlaşmazlık mevcut. Bu anlaşma ile Huawei'nin ABD ile yaşadığı kriz nasıl etkilenecek şimdilik merak konusu.
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