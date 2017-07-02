Huawei'in İşlemcisi Kirin 970 Son Virajda!
Çinli cep devi, gelecek telefonlarını kendi ürettiği 10nm işlemciler ile donatmayı planlıyor!
Huawei için oldukça zorlu bir yıl geçti. Mate 9'un ABD'de piyasaya sürülmesi ve ardından MWC 2017'de P10 ve P10 Plus'ın tanıtılması ardından kendi işlemcisini geliştirmeye başlayan Çinli dev, yeni raporlara göre gelecek telefonlarını henüz açıklanmamış Kirin 970 işlemcisiyle donatacak.
Çip hakkında resmi bir bilgi olmasa da, kaynaklar Kirin 970'in 10nm teknoloji üzerine kurulduğunu söylüyor. Ayrıca söylentilere göre bu işlemci büyük ihtimalle Mate 10'a da yetişecek. Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Mate 10 dört ARM Cortex-A73 çekirdeğe, ayrıca dört ARM Cortex-A53 çekirdeğe sahip olacak.
Güçlü donanım özelliklerini makul bir boyuta sığdırmayı başaran Mate 9 oldukça çekici bir cihazdı. Henüz hiç bir resmi açıklama olmasa da, söylentilere göre yeni Mate 10 daha ince bir tasarıma, orantısal olarak Samsung Galaxy S8'den bile daha büyük bir ekrana sahip olacak.
Ali Ruhi Öztürk
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