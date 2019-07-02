Huawei'in Yüzünü Güldüren Başarı!

Her ne kadar zor günler geçirse de, Çinli dev Huawei için her şey o kadar da kötü gitmiyor!

  • Levent Öztürk
Huawei'in Yüzünü Güldüren Başarı!

ABD ile işleri düzeltmeye çalışan Huawei, diğer yandan yeni yaptığı duyuru ile giyilebilir cihaz serisinin, 2 milyon üniteden fazla satılan Watch GT akıllı saatinin de etkisiyle yıl bazında %282.2 büyüdüğünü bildirdi. Firmanın giyilebilir serisi toplamda 5 milyon ünitenin üzerinde satış yapmış durumda. Firma, Apple'ın halen birinci sırada olduğu giyilebilir pazarında artık ilk üç satıcıdan biri konumunda.

Watch GT'nin öne çıkan ve satış avantajı sağlayan özelliği, haftalarca dayanan bataryası. Saat Huawei'nin kendi Lite OS'u ile çalışıyor ve kalp ritminizi 24 saat boyunca takip eden Truseen 3.0 ve sadece uykunuzu takip etmekle kalmayıp nasıl daha iyi uyuyabileceğinize yönelik fikirler veren Trusleep 2.0 gibi özelikler barındırıyor.

Huawei, Araştırma ve Geliştirme alanında Dünya listesinde beşinci sırada olduğunu söylüyor ve listenin ilk onunda yer alan tek Çin firması olarak öne çıkıyor.

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