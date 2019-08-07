Huawei'nin İşletim Sistemi Hongmeng OS Geliyor
Huawei'nin yeni işletim sistemi Hongmeng OS bu hafta tanıtılacak. Yıl sonuna kadar ise, tüm Huawei telefonlara gelebilir.
- Ercan Uğurlu
Huawei'nin ABD ile yaşadığı sürtüşme sonrasında Google ve pek çok şirket sırt çevirmiş, ancak sonrasında konu bazı noktalarda tatlıya bağlanmıştı. Bu olay Huawei için özellikle işletim sistemi konusunda elinin Google'a bağlı kalmaması gerektiğini daha net şekilde anlatmış olacak ki, Huawei işletim sistemi konusundaki çalışmalarını hızlandırdı. Akabinde ise ortaya Hengmeng OS çıktı. Huawei, bu konuda o kadar hızlı çalıştı ki, yeni işletim sistemini bu hafta tanıtması bekleniyor. Akabinde ise yeni telefonlarda Hengmeng OS'i göreceğiz.
Hengmeng OS, hızlı şekilde telefonlara ve platformlara uyarlanacak. 10 Ağustos'ta gelmesi beklenen Hengmeng OS'in ilk olarak Honor serisi akıllı televizyonlarda ve sonrasında da akıllı telefonlarda kullanılması planlanıyor. Huawei, Nesnelerin İnterneti çalışmaları için de Hengmeng işletim sistemini yeni ekosistem olarak tanımlayacak.
Huawei akıllı telefonları için ise, Hengmeng işletim sistemini 2019 içinde göreceğiz. Hengmeng işletim sistemine sahip yeni Huawei telefonlarının dördüncü çeyrekte piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta Hengmeng OS'i ilk olarak Huawei Mate 30 serisi ile görebileceğimiz iddia ediliyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın