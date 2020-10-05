Hubble'dan Etkileyici Video: Bir Yıldız, İşte Böyle Patladı

Hubble teleskobu sayesinde oluşturulan video, bir yıldızın süpernova esnasında nasıl patladığını ve yok olduğunu gözler önüne seriyor.

Oynat Hubble'dan Etkileyici Yıldız Patlaması Videosu Hubble teleskobu sayesinde oluşturulan video, bir yıldızın süpernova esnasında nasıl patladığını gözler önüne seriyor.

Gök bilimciler galaksimizde yaşanacak bir süpernovayı yüzyıllardır bekleseler de, aynısı evrende farklı yerlerde yılda binlerce kez yaşanıyor. Ancak bunların çoğu milyarlarca ışık yılı uzakta bulunuyor.

70 milyon ışık yılı uzakta yaşanan bir süpernova, 2018'de Hubble teleskobu tarafından yakalandı. NGC 2525 adlı galakside yaşanan olay, yakınlığı ve göz alıcı olmasıyla özellikle amatör astronomların dikkatini çekiyor. SN2018gv olarak tanımlanan olay, Hubble'ın bolca zamanını aldı çünkü "Ia türü" süpernova olarak tanımlanıyor. Bu tür süpernovalarda beyaz cüce, kendisine komşu olan yıldızdan çok yüksek miktarda madde çekiyor ve kritik eşiğin aşmasına yol açarak patlamaya neden oluyor. Bu tür süpernovalarda güneşin 5 milyar katı gibi inanılmaz bir parlaklığa ulaşılabiliyor. Bu ışığın miktarına bakılarak galaksinin bize olan uzaklığı hesaplanabiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden profesör Adam Riess, Ia türü süpernovaları evrenin genişlemesinin hızlandığını göstermekte kullanıyor. Uzak galaksiler, yakın olanlara kıyasla bizden daha hızlı uzaklaşıyorlar.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei Watch GT 2 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
8 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu sürprizi
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon merakla bekleniyor
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
Günün En çok Okunanları
Mafia Definitive Edition: Merakla Beklenen Son Halkayı A'dan Z'ye İnceledik
YouTube'un Mobil Sitesi, iOS 14'te Resim İçinde Resme Yeniden Kavuştu
Minecraft 1.17 ne zaman çıkacak? Yeni güncellemede neler olacak?
Artık tartılar Bile Akıllı: İşte HONOR Scale 2 ve Özellikleri
İlk koronavirüs aşısı "sihirli değnek" olmayacak! Bilim insanları uyardı

 

 