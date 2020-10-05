Hubble'dan Etkileyici Video: Bir Yıldız, İşte Böyle Patladı

Hubble teleskobu sayesinde oluşturulan video, bir yıldızın süpernova esnasında nasıl patladığını ve yok olduğunu gözler önüne seriyor.

05 Ekim 2020 13:00