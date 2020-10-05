Hubble'dan Etkileyici Video: Bir Yıldız, İşte Böyle Patladı

Gök bilimciler galaksimizde yaşanacak bir süpernovayı yüzyıllardır bekleseler de, aynısı evrende farklı yerlerde yılda binlerce kez yaşanıyor. Ancak bunların çoğu milyarlarca ışık yılı uzakta bulunuyor.
70 milyon ışık yılı uzakta yaşanan bir süpernova, 2018'de Hubble teleskobu tarafından yakalandı. NGC 2525 adlı galakside yaşanan olay, yakınlığı ve göz alıcı olmasıyla özellikle amatör astronomların dikkatini çekiyor. SN2018gv olarak tanımlanan olay, Hubble'ın bolca zamanını aldı çünkü "Ia türü" süpernova olarak tanımlanıyor. Bu tür süpernovalarda beyaz cüce, kendisine komşu olan yıldızdan çok yüksek miktarda madde çekiyor ve kritik eşiğin aşmasına yol açarak patlamaya neden oluyor. Bu tür süpernovalarda güneşin 5 milyar katı gibi inanılmaz bir parlaklığa ulaşılabiliyor. Bu ışığın miktarına bakılarak galaksinin bize olan uzaklığı hesaplanabiliyor.
Johns Hopkins Üniversitesi'nden profesör Adam Riess, Ia türü süpernovaları evrenin genişlemesinin hızlandığını göstermekte kullanıyor. Uzak galaksiler, yakın olanlara kıyasla bizden daha hızlı uzaklaşıyorlar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın