Hubble Uzay Teleskobu İçin Yolun Sonu: Görevi JWST Devralacak!

Hubble Uzay Teleskobu için artık günleri sayıyor desek yanlış olmaz. 20 yılı aşkın br süredir yörüngede görev yapan Hubble emeklilik günlerine hazırlanıyor ve yerini James Webb Uzay Teleskobu'na (JWST) bırakacak.
James Webb Uzay Teleskobu içinse işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Proje ilk olarak 1996 yılında Yeni Nesil Uzay Teleskobu adıyla başlamıştı ve o zamandan bu zamana bu proje oldukça zorlu bir yolculuk geçirdi. Ancak görülen o ki artık her şey hazır ve fırlatılmasına çok az bir zaman kaldı.
NASA, teleskobun son fonksiyonel performans testlerini tamamladığını duyurdu. Dahili elektroniklerin tümü çalışıyor ve gözlemevi ve dört enstrümanı olması gerektiği gibi veri gönderip alıyor.
JWST'nin fırlatma sırasında ve uzayda karşılaşacağı koşullara benzer stres altına sokulduğu çevresel testler de tamamlandı. Her şey plana göre giderse ve beklenmeyen bir aksilik olmazsa, JWST 31 Ekim 2021'de fırlatılacak.
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