Hubble Uzay Teleskobu İçin Yolun Sonu: Görevi JWST Devralacak!

Hubble Uzay Teleskobu emeklilik günlerine yaklaşırken, onun görevini devralacak olan yeni uzay teleskobu James Webb Uzay Teleskobu için geri sayım da başlamış durumda.