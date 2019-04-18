Hubble'dan Küresel Küme Fotoğrafı
Hubble, Messier 3 küresel kümesinin etkileyici bir fotoğrafını çekti!
- Levent Öztürk
"Küresel küme" terimi tek başına güzellik hissi uyandırmıyor olsa da, Hubble Uzay Teleskopunun yakaladığı nesnelerin gerçekten güzel gözüktükleri tartışılamaz.
Avrupa Uzay Ajansı, yeni yayımlanan Hubble görüntüsünün nesnesi olan Messier 3 küresel kümesini tanımlarken "en güzellerinden biri" kelimelerini kullandı. Bu küme 8 milyar yaşında ve yarım milyon yıldıza ev sahipliği yapıyor.
Küresel kümeler, yıldızlardan oluşan küresel topluluklar olarak tanımlanabilir. Messier 3 ise zaman içerisinde parlaklığı değişen bir grup yıldızı barındırması ile biraz sıradışı gözüküyor. Bilim insanları, bu değişken yıldızlardan Messier 3'te şimdilik 274 adet buldular...
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