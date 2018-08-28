Hükumet Kontrolündeki Medya Apple'ı Hedef Aldı
Apple, baskıların sonucu olarak Çin App Store'dan 25.000 kumar uygulamasını kaldırmak zorunda kaldı...
Apple bir kez daha Çin hükümetinin baskısı sonucu uygulama kaldırıyor, ancak bu sefer biraz farklı koşullar altında. Devlet destekli Çin basını, Apple'ın ülke içinde uzun zamandır yasadışı uygulamalara karşı yetersiz filtrelemelerini eleştirdikten sonra, Apple'ın App Store'unda 25.000 kumar uygulaması olduğunu belirtti. Kimi uygulamalar piyango uygulamaları olarak gösterilerek mağazaya sızdırılmış.
Apple, yapılan baskıya ilişkin bir açıklamada, medya eleştirilerini doğrudan doğruya kabul etmediğini, söz konusu uygulama ve geliştirici profillerinin marketten "kaldırılmış olduğunu" ve yasa dışı uygulamaları bulmakta ihtiyatlı olduklarını söyledi.
Apple'ın uygulamaları kaldırdığı geçmiş örneklerden farklı olarak bu, yeni yürürlüğe giren yasaların bir sonucu değil, şirketin mevcut yasaları ne kadar uyguladığını araştıran bir soruya verilen cevap oldu. Ayrıca bu haberler, Apple'ın Çin'de iş yaparken uğraştığı zorlukları yeniden gözler önüne serdi. Çin satışlarını dikkate alınca Apple'ın bu piyasadan çekilmesi olası görünmese de bu türden çıkışlara hızlı bir şekilde cevap vermek dışında yapabileceği bir şey yok gibi görünüyor.
Yavuz Alp Şimşek
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