Hükumet Kontrolündeki Medya Apple'ı Hedef Aldı

Apple, baskıların sonucu olarak Çin App Store'dan 25.000 kumar uygulamasını kaldırmak zorunda kaldı...

Hükumet Kontrolündeki Medya Apple'ı Hedef Aldı

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