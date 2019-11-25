Human Headphones: Hem Kulaklık, Hem Hoparlör!

Eğer her yere hem kulaküstü kulaklıklarınızı hem de taşınabilir hoparlörünüzü taşımaktan sıkıldıysanız, Human Headphones aradığınız cevap olabilir.
Human Headphones,, çift olarak baş bandına sahip olmayan bir kulaküstü kulaklık gibi çalışabiliyor ve aynı zamanda taşınabilir bir Bluetooth hoparlöre dönüşebiliyor. Detaylara girildiğinde ise bu ürünü gelecekçi bir kablosuz kulaklık olarak tanımlamak mümkün. Human Headphones'un arkasındaki firma Human Inc., ürünü kulak içi kulaklıkların rahatlığı ile kulaküstü kulaklık kalitesini birleştiren, ayrıca bir Bluetooth hoparlöre dönüşebilen bir cihaz olarak tanımlıyor.
Kulaklıkların bir baş bandı olmadan veya kulakiçi kulaklıkların sunduğu mühür etkisi olmadan nasıl yerlerinde durdukları ise net değil. Ancak görüntülere bakılırsa, sadece kulağınızın üzerine tutunuyor gibi gözüküyorlar.
Batarya ömrü de Human'ın söylediğine söyle dokuz saate çıkabiliyor ve bunun da gerçek kablosuz kulaklıklar için oldukça iyi olduğu söylenebilir. Ayrıca bu süre, günlük çalışmanız boyunca da size tek şarjın yeterli olacağı anlamına geliyor.
Human Inc. şimdilik Human Headphones'tan bekleyebileceğimiz ses kalitesi seviyesini ayrıntılı olarak açıklamış değil. Ancak 30mm sürücüler kullanarak "derin bastan yüksek notalara harita dinamik aralık, enstrüman doğruluğu ve tam ses sahnesi" sunduğunu söylemekte.
Ayrıca Blend Mode adı verilen bir sistem sayesinde kulaklıklardan duyduğunuz ortam sesini ayarlamanız da mümkün ve eğer kalabalık bir caddede yürüyorsanız ve etrafınızın farkında olmanız gerekiyorsa, bunun oldukça işe yarar bir özellik olduğu kesin.
Human Inc. internet sitesine göre ürün, 399,99 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulacak ve bu fiyatın şu anda en beğenilen kulaklıklardan bile daha pahalı olduğunu belirtmekte fayda var.
Yine de iyi bir kulaküstü kulaklık ve sağlam bir taşınabilir hoparlörün fiyatını toplarsanız, 400 dolarlık fiyatının çok daha ucuz gözükmeye başladığı kesin.
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