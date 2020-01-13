Hummer, Elektrikli Olarak Geri Dönüş Yapıyor!

Biz zamanlar tükettiği yakıt miktarı ile ünlü olan Hummer modelleri, çevre dostlu bir elektrikli araç (EV) olarak ikinci bir şans yakalamaya yakın olabilir. The Wall Street Journal'ın söylediğine göre General Motors, Hummer'ı 2022 yılının başlarında bataryalı bir pickup kamyonet olarak geri getirmeyi planlıyor. Dahası, yeni Hummer'ı ilk kez önümüzdeki ay, firmanın aracı tanıtmak için hazırlayacağı ve LeBron James'in yer aldığı bir Super Bowl reklamında görmemiz mümkün olabilir.
Şu anda otomobil üreticisinin Hummer'ı off-road severler için tek bir pickup kamyonet modeli olarak tekrar tasarlamayı planladığı söyleniyor. WSJ, yeni modelin firmanın GMC markası altında yer alacağını söylerken, Hummer'ın, GMC'nin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sunmayı planladığı elektrikli SUV ve pickup kamyonet serisinin ilk üyesi olacağı belirtiliyor.
Her ne kadar GM'nin Hummer'ı geri getirmesi beklenmeyen bir sürpriz olsa da, mantıksız olduğunu söylemek doğru olmaz. Tesla'nın Cybertruck ile kanıtladığı şeylerden biri, elektrikli arazi araçlarına olan ilginin oldukça yüksek olduğuydu. Ancak Hummer'ın, Cybertruck ile beraber, Ford F-150 ve Rivian RIT'yi de kapsayan kalabalık bir alanda rekabet etmesi gerekecek.
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