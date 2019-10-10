Hunger Games Serisinin Yeni Üyesi Geliyor!
Hunger Games'in öncü hikayesini öğrenmeye hazırlanın: "The Ballad of Songbirds and Snakes"geliyor!
- Levent Öztürk
Hunger Games (Açlık Oyunları) serisi sinemalarda fırtına gibi esmiş ve eleştirmenlerden de genellikle olumlu tepkiler almayı başarmıştı. Tüm Hunger Games filmleri, aslında Suzanne Collins'in romanlarını temel alıyordu. Ve şimdi de, bu kitap serisinin son üyesi ortaya çıktı: "The Ballad of Songbirds and Snakes." Good Morning America, kitabın kapağını geçtiğimiz günlerfde bir tweet ile yayınladı.
Yeni roman, Hunger Games üçlemesinin 64 yıl öncesinde geçiyor. Hayranlar kitap için şimdiden ön-sipariş verebiliyorlar ve kitap 19 Mayıs tarihinde raflarda olacak.
Collins, yaz mevsiminde yaptığı bir açıklamada kitabın "Karanlık günler olarak adlandırılan savaştan sonraki 10 yıllık yeniden kurulma sürecinde" geçtiğini, insanlık ve hayatta kalma konusunda düşünceleri üzerine soruları sorguladığını söyledi.
Good Morning America'nın tweet'i sonrasında Scholastic tarafından gönderilen bir başka tweet de New York City Comic Con afişlerinden birinin fotoğrafını paylaştı.
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