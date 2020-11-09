Hyperloop teknolojisi ile 500 metreyi 15 saniyede gittiler!

Hyperloop teknolojisi, insanları ve eşyaları saatte bin kilometreye varan hızlarda taşımayı amaçlıyor. Virgin Hyperloop, ilk yolcu taşıma denemesini pazar günü gerçekleştirdi.

Hyperloop teknolojisi ile 500 metreyi 15 saniyede gittiler!

Virgin Hyperloop, bugüne kadar görülmemiş hızlarda tren üretmeye çalışıyordu. Şirket, saatte bin kilometre hız yapabilen aracını başarıyla test etti. İki yolcu 500 metreyi 15 saniyede gitti.

Hyperloop, San Francisco ve Los Angeles hattını 45 dakikada tamamlamayı ve sıfır karbon emisyonunu vaat ediyor.

İlk İnsanlı Test Gerçekleştirildi

Yüksek hızlı taşımacılıkta "devrim yaratacağı" söylenen teknoloji fikri, ilk olarak Elon Musk tarafından 2012'de ortaya atılmıştı ve bu fikir, Virgin Hyperloop'un pazar günü gerçekleştirdiği denemeye kadar, insanlı teste tabi tutulmamıştı.

hyperloop

15 Saniyede 500 Metre İlerlediler

Denemeye katılan iki şirket çalışanı Sara Luchian ve Josh Giegel, Nevada çölündeki bir test sahasında iki kişilik bir araçla sadece 15 saniyede 500 metre kat etti.

Luchian, "deneyimin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan heyecan verici olduğunu, herhangi bir rahatsızlık hissetmediğini" ifade etti.

Teknoloji günlük kullanıma sunulduğunda yolcu kapsüllerinin tek seferde 28 kişi taşıyabilmesi hedefleniyor. Eşya taşımacılığı için ise daha büyük modüller planlanıyor.

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