Hyperloop teknolojisi ile 500 metreyi 15 saniyede gittiler!

Virgin Hyperloop, bugüne kadar görülmemiş hızlarda tren üretmeye çalışıyordu. Şirket, saatte bin kilometre hız yapabilen aracını başarıyla test etti. İki yolcu 500 metreyi 15 saniyede gitti.
Hyperloop, San Francisco ve Los Angeles hattını 45 dakikada tamamlamayı ve sıfır karbon emisyonunu vaat ediyor.
İlk İnsanlı Test Gerçekleştirildi
Yüksek hızlı taşımacılıkta "devrim yaratacağı" söylenen teknoloji fikri, ilk olarak Elon Musk tarafından 2012'de ortaya atılmıştı ve bu fikir, Virgin Hyperloop'un pazar günü gerçekleştirdiği denemeye kadar, insanlı teste tabi tutulmamıştı.
15 Saniyede 500 Metre İlerlediler
Denemeye katılan iki şirket çalışanı Sara Luchian ve Josh Giegel, Nevada çölündeki bir test sahasında iki kişilik bir araçla sadece 15 saniyede 500 metre kat etti.
Luchian, "deneyimin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan heyecan verici olduğunu, herhangi bir rahatsızlık hissetmediğini" ifade etti.
Teknoloji günlük kullanıma sunulduğunda yolcu kapsüllerinin tek seferde 28 kişi taşıyabilmesi hedefleniyor. Eşya taşımacılığı için ise daha büyük modüller planlanıyor.
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