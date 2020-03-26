HyperX Cloud Alpha S Blackout Versiyonu Çıkıyor! İşte Özellikleri!

HyperX Cloud Alpha S Blackout; özel olarak ayarlanmış HyperX 7.1 Surround Ses, ayarlanabilir bas özellikleri ve çift odacık teknolojisine sahip 50mm sürücüleri ile piyasaya çıkıyor! İşte özellikleri!