HyperX Cloud Stinger Core İnceleme

HyperX'in şimdiye dek pek çok ürününü inceledik ve bana gelip (okurların bayıldığı sorular vol.1) en iyi yaptıkları iş hangisi deseniz, çevre donanımları içinde tercihim kulaklıkları olur. Özellikle Cloud Alpha serisi kendi sınıfında son derece rekabetçi bir üründü ve küçük değişikliklerle hayatına devam etmekte. Firmanın giriş seviye kulaklıklarını oluşturan Cloud Stinger serisi ise Core modeliyle beraber bu sayfalara ilk kez konuk oluyor.
Cloud Stinger Core'un öne çıkan özelliği çoklu platform destekleyen ve hemen tüm konsollarda (PC, PS4, Switch) kullanabileceğiniz bir kulaklık olması. Buna uygun olarak ürünün yanında gelen 1.7 metrelik uzatma kablosu da 1.3 metrelik ana kablo ile birleşince (her ikisi de plastik, örgü kablo kullanılmamış) koltuk / televizyon arası mesafeyi rahatça dolduruyor.
Kablo üzerinde biraz ufakça olsa da ses kontrol ve mikrofon için de mute kontrolleri var. Sert plastikten gövdesi oldukça kaliteli bir his veriyor ve hemen ilk bakışta fark edebileceğiniz gibi yapısal olarak da ağabeylerinden ufak. Maalesef bu durumun yan etkisi şu: Ayarlanabilir çelik kulaklık köprüsüne rağmen büyük kafalarda pek rahat ettirecek bir model olmaması. Sıkabiliyor, kafaya tam oturmayabiliyor. Bunun dışında 40mm'lik sürücüleri koruyan yastıkların kumaşı biraz tahriş edici geldi. Hafızalı köpük kullanılmamış olması ise giriş seviyesi için kabul edilebilir. Diğer taraftan çok da hafif sayılmaz, 275 gram.
Bahsetmemiz gereken bir diğer şey: Sürücü arkası kapalı tasarım kullanılmasına rağmen kumaş kulak yastıklarından hem içeriye hem dışarıya ses kaçıyor olması. Oyun için tasarlandığından, bunu desteklese bile dışarıda müzik dinlemek için uygun değil.
Peki, oyun ve müzik dinlerken ses kalitesi nasıl? Frekans aralığı 20hz-20Khz arasında olan Cloud Stinger Core'un oyunlardaki performansı giriş seviye bir kulaklıktan bekleyebileceğiniz düzeyde. Kablodaki ses ayar tuşu oldukça yardımcı oluyor ve eğer beklentileriniz orantısız değilse, gayet yeterli bir performans alıyorsunuz. Uzun kullanımlarda bile rahatsızlık vermiyor. Müzik performansı ise zayıf. Bass oranı yüksek gibi gelse de boğulmalar oldukça sık yaşanıyor ve tiz oranı da ilginç bir şekilde şarkıdan şarkıya tutarsızlık gösteriyor. Anormal bir şey değil, ürün oyun için tasarlanmış giriş seviyesi bir kulaklık, bunu eksi olarak görmemek gerek.
Cloud Stinger Core'un en etkileyici yanı bana göre Boom mikrofonun performansı. Karşıya son derece net bir ses ileten mikrofon ses kesme performansı da beklentilerin üzerine çıkmayı başarıyor. Hatta kendisiyle birden fazla Zoom konferansına da katıldım ve yine oldukça olumlu sonuçlara ulaştım.
Mikrofonun yerinden çıkartılamadığını ve devrede olup olmadığını gösterecek herhangi bir ses veya ışıktan yoksun olduğunu da belirtelim.
Sonuç
Sonuç olarak pek çok farklı platformda kullanabileceğiniz, tüm eve yeten ekonomik bir kulaklık arıyorsanız 430 TL civarına satılan Cloud Stinger Core'u tercih edebilirsiniz. Fiyatın biraz yüksek olduğunu da belirteyim.
CHIP Online Notu: %75
+ Mikrofon performansı çok başarılı
+ Malzeme kaliteli bir his veriyor
+ Çoklu platform desteği
- Başı büyük kullanıcılara uygun değil
- Bass çok bulanık ve tizler tutarsız
- Fiyatı bir miktar yüksek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın