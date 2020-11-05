HyperX Cloud Stinger Core Wireless + 7.1 İnceleme

Döviz şakası yapmadan bir inceleme girişi yapabilmek ne kadar da zor bu günlerde. HyperX'in oldukça rekabetçi bir giriş seviyesi kulaklık olarak kanalize ettiği bu modeli inceledikten sonra, her zaman yaptığım gibi güncel fiyatına baktık ve çok değil, kısa bir süre öncesine de bu fiyata orta-üst sınıf kablosuz modellere erişebildiğimizi fark ettik. Maalesef durum bu, alım gücümüz zayıflıyor ve neyse ki karşımızda dövize rağmen rekabetçi kalmaya çalışan, eli yüzü düzgün bir ürün var.
Kablosuz kulak üstü kulaklıklar bir süredir hayatımızda ve ne mutlu ki üst seviye ürünlerden giriş seviyesi ürünlere doğru evrimi hızlıca tamamladılar. Oyuncular da kablolarla yeterince vakit geçirdiklerine artık ikna olmuş durumdalar, malum. Bu durum elbette SteelSeries gibi HyperX'in de iştahını kabartmış durumda. Geçtiğimiz ay incelediğimiz Cloud Stinger serisinin baz modeli Core'un kablosuz bağlantı ve 7.1 çevresel ses sistemiyle tanışmış olması da özgürlüğün tadını çıkartmak isteyen ancak bütçesi sınırsız olmayan oyuncular için iyi haber. Peki, kablosuz bir ürünü bir HyperX Cloud Alpha veya Corsair HS60 Pro fiyatına almak için vazgeçtiklerimize değer mi, gelin yakından bakalım.
Cloud Stinger Core, geçtiğimiz ayki incelememizde de anlattığımız gibi HyperX'in giriş seviyesini temsil ediyor. Standart modelden farklı olarak içe doğru dönemeyen (swivel) 40mm sürücülere (ufak bir esneme payı var) ve deri yerine biraz sert ve tahriş edici bulduğumuz kulak yastıklarına sahip. Core serisine eklenen son iki ürün ise 7.1 ve şu an incelediğimiz Wireless + 7.1 modelleri.
Plastik, hafif ama kaliteli hissettiren bir kasaya sahip olan ürünün köprüsü çelikle desteklenmiş, kafanızdayken bile rahatça ayarlanabiliyor ancak küçük yapısı gereği kafanız benim gibi büyükse rahat edemeyebilirsiniz. 245 gramlık ağırlığı ile oldukça hafif olan ürünün sert kumaş kaplı kulak yastıkları biraz rahatsız etse de ergonomi ve kullanım konforu yeterince iyi. Sol taraftaki on/off ve ses ayar düğmelerine rahatça erişebiliyorsunuz. Kablosuz bir ürün olduğunda herhangi bir RGB aydınlatmaya sahip olmaması normal, kumaş ses yastıkları ise arkası kapalı tasarıma rağmen hem içeri hem de dışarı bir miktar ses kaçırıyor. Bunun dışında tam şarjda 17 saatlik kullanım süresi vadeden ürünle sürekli oyun oynayarak 15 saate ulaşmayı başardık ki bu oldukça tatmin edici. Bir sıkıntı var, normalde şarjın bitmesine 3-5 dakika kala başlaması gereken bip bip uyarı tam yarım saat önce başlıyor ve olması gerekenden önce kabloyu nereye koydum diye aramaya başlıyorsunuz.
Mikrofonun performansı son derece başarılı. 50Hz-18Khz frekans aralığında çalışan mikrofon sesi gayet net bir şekilde iletiyor ve ortamda kıyamet kopmadığı sürece ses kesme özelliği de iyi çalışıyor. Yalnız mikrofonun açık / kapalı olma durumu ışık veya sesle belirtilmemiş, en yukarı kaldırdığınızda kapalı moda geçiyor ancak kulaklık veya kablo üzerinde mikrofon sesi ayarı yok. Ürünün sadece USB kablosuz adaptör vasıtasıyla (boyutu yaklaşık olarak herhangi bir kablosuz Wi-Fi adaptörü kadar) PC'de kullanılabileceğini de düşündüğünüzde çok da büyük bir eksiklik sayılmaz. Maalesef minik USB-C kablosu sadece şarj için, veri bağlantısı sağlamıyor.
Peki ürünün ses performansı nasıl? Yıllardır testler için aynı şarkıları kullanırken bu sefer o kadar hoşnutsuz kalmadığımızı fark ettim. Basslar halen zaman zaman boğulabiliyordu ancak tizler ve sesin netliği ilk dakikalarda oldukça başarılı geldi. Liste ilerledikçe sorunun tizlerin tutarsızlığı olduğunu tekrar hatırladık. Maalesef şarkıdan şarkıya aldığınız keyif çok değişiyor ve sahne de geniş olmadığından tadınız kaçabiliyor.
Ancak kulaklığın asıl konusu olan oyunlarda ise durum son derece tatmin edici. HyperX NGENUITY yazılımı üzerinden çevresel sesi açıp kapatabiliyorsunuz ve Escape From Tarkov gibi yön doğruluğunun hayati olduğu bir oyunda kulaklığın performansını oldukça beğendiğimizi söylememiz gerek. Yalnız HyperX NGENUITY üzerinden maalesef ekolayzır ayarı yapmak mümkün değil, hazır profiller de yok. Açıkçası flat ayarlarda durum hiç kötü değil ama kişiselleştirilebilirlik adına eksiklik olmuş.
Kablosuz tarafta ise 2.4Ghz bağlantının kalitesi gayet tatmin edici. Herhangi bir gecikme yaşamıyorsunuz ve ürünün kablosuz menzili tam olarak ölçemediysek bile 2+1 evimin tüm odalarında kopmadan ve cızırtı yapmadan çalışmasına yetecek kadar iyi, 12 metre+ diyelim. Bu konuda üstün olduğu ürünler arasında iki katı fiyatında olan ürünler de var.
Sonuç
Kablosuz ve kaliteli bir kulak üstü kulaklık size hiç de ucuza patlamıyor maalesef. Yurt dışında 80$ olan ürünün ülkemizdeki fiyatı 840 TL civarında ve kendi sınıfında en ekonomik alternatiflerden birisi. Kablosuz rakipler arasında kendisinden daha üstün olan Corsair HS70'in fiyatının 1100 TL, ilave olarak mobil cihazlarınızda da kullanabileceğiniz SteelSeries Arctis 1 Wireless'ın ise 1000 TL civarında olduğunu düşünürsek hedef kitlesinin dikkatini çekecektir. Diğer taraftan kablosuz olması sizin için önemli değilse, aynı fiyata çok başarılı kablolu ürünler olan HyperX Cloud Alpha veya Corsair HS60 Pro alabileceğinizi de göz önünde tutmanızı öneririm.
CHIP Online Notu: %81
+ Kendi sınıfında en kolay erişilebilir ürünlerden
+ Tatmin edici oyun performansı
+ Mikrofon performansı çok başarılı
+ 17 saat çalışma süresi
+ Çekim gücü
- Başı büyük kullanıcılara uygun değil
- Basslar bulanık ve tizler tutarsız
- Sadece Wi-Fi modunda kullanılabiliyor
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