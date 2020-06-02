HyperX Stinger Kulaklık Serisine Yeni 3 Oyuncu Kulaklığı Geldi!

Kingston Technology Company, Inc.'in oyun birimi HyperX, HyperX Cloud Stinger ailesine HyperX Cloud Stinger Core + 7.1, HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı ve HyperX Cloud Stinger Core ürünlerini eklediğini duyurdu.
HyperX Cloud Stinger Core + 7.1, HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı artık NGENUITY yazılımı ile 7.1 sanal surround ses1 'e de sahip olacak.
Ses birimi yöneticisi Nate Almond konuşmasında "HyperX, ekonomik kulaklık arayan oyuncular için 7.1 surround ses özelliğine sahip bu iki yeni kulaklığı sunmaktan ve Cloud Stinger oyun kulaklığı serisini genişletmekten heyecan duyuyor." demiştir. Akabinde "HyperX, evinde her zamankinden daha fazla çalışan ve oyun oynayan oyunculara, öğrencilere ve ebeveynlere daha uygun kulaklıklar sunmak için Stinger ürün serisini genişletiyor." diyerek sözlerine eklemiştir.
HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 ve HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı, sanal surround ses özellikleri ile daha sürükleyici oyun içi ses, 40mm yönlendirmeli sürücülerinin sağladığı yüksek ses hassasiyetiyle de yüksek kaliteli ses deneyimi sunmaktadır. Her iki Stinger Core + 7.1 kulaklıklar, hafif tasarıma sahip olup, her kulaklık 245 gramın biraz altındadır. Her iki kulaklıkta da ayarlanabilir çelik sürgüler, kulak kapaklarında sezgisel ses kontrolü ve döndür-sessize al özelliğine sahip gürültü önleyici mikrofon bulunmaktadır.
HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1, güvenilir 2.4Ghz kablosuz bağlantısı ile kablolardan kurtulmanızı sağlayacak, 20m menzil, 17 saatlik pil ömrü ve ekonomik fiyatıyla kablosuz oyun deneyimi sunuyor.
HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 Surround Ses Özellikleri
Kulaklık
Sürücü: Dinamik, neodyum mıknatıslarla birlikte 40 mm
Türü:Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 20 Hz–20.000 Hz
Empedans: 16 ?
Ses basınç seviyesi: 103dBSPL/mW, 1 kHz frekansta
T.H.D: ? 2%
Ağırlık: 240g
Kablo uzunluğu: 2.5m
Bağlantı türü: 3,5 mm fiş (4 kutuplu)
Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleme
Frekans yanıtı: 50 Hz - 18.000 Hz
Hassasiyet: -40dBV (1V/Pa, 1kHz)
USB Adaptör
Ağırlık: 12g
Kablo uzunluğu: 0.15m
HyperX Stinger Core Kablosuz + 7.1 Surround Ses Özellikleri
Kulaklık
Sürücü: Dinamik, neodyum mıknatıslarla birlikte 40 mm
Türü: Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 20 Hz–20.000 Hz
Empedans: 16 ?
Ses basınç seviyesi: 103dBSPL/mW, 1 kHz frekansta
T.H.D: ? 2%
Ağırlık: 244g
Kablo uzunluğu ve tipi: USB şarj kablosu (0.5m)
Pil Ömrü: 17 Saat
Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleme
Frekans yanıtı: 50 Hz - 18.000 Hz
Hassasiyet: -40dBV (1V/Pa, 1kHz)
Kablosuz Menzili
2.4 GHz
20 metreye kadar
HyperX Stinger Core Oyun Kulaklığı Ses Özellikleri
Kulaklık
Sürücü: Dinamik, Neodyum mıknatıslarla birlikte 40 mm
Türü: Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 20 Hz–20.000 Hz
Empedans: 16 ?
Ses basınç seviyesi: 99 dBSPL/mW, 1 kHz frekansta
T.H.D: ? 2%
Ağırlık: 215g
Kablo uzunluğu ve tipi: Kulaklık (1.3) - 3,5 mm fiş (4 kutuplu)
PC uzatma kablosu (1,7 m) – 3,5 mm stereo ve mikrofon fişleri
Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleme
Frekans yanıtı: 50 Hz - 18.000 Hz
Hassasiyet: -41.5 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
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