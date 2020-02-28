HyperX'in Yeni Oyuncu Kulaklığı Cloud Flight S Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Kingston Technology Company, Inc. 'in oyun birimi HyperX, kablosuz oyuncu kulaklığı
HyperX Cloud Flight S 'in kullanılmaya hazır olduğunu duyurdu.
Bu yeni oyuncu sınıfı kablosuz kulaklık, bağımsız Qi sertifikalı kablosuz şarj ve 30 saate kadar pil ömrü ile tam özgürlük sağlıyor. 2,4 GHz hızında yayın yapan Cloud Flight S, özel ayarlanmış HyperX sanal 7.1 surround ses ve kristal netliğinde yüksek, orta ve düşük seviyeli 50mm dinamik sürücülerle etkileyici bir oyun içi ses deneyimi sunuyor.
90 derece dönebilen kapalı kulaklık kapağı tasarımına sahip olan Cloud Flight S 'in kafa bandında ayarlanabilir çelik sürgüler bulunup, esnek deri kaplamalıdır ve yumuşak hafızalı süngerlerin olması da HyperX konforunda bir imzadır. PC, PS4 ve PS4 Pro hazır kulaklığı, dahili mikrofon izleme özelliğine sahip olup, sessizde olup/olmama durumunu gösteren LED göstergeli çıkarılabilir bir mikrofon içerir ve HyperX NGENUITY yazılımı kullanılarak özelleştirilebilen oyun ve sohbet ses seviyesini ayarlamak için sezgisel kulaklık kontrolleri içerir.
"Kablosuz oyuncu ekipmanı pazarı büyümeye devam ederken, Qi kablosuz şarjı destekleyen ilk oyuncu kulaklığını sunduğumuz için heyecan duyuyoruz." diyen HyperX Ses Departman Müdürü Nate Almond, "Cloud Flight S, yüksek kaliteli ses, kullanım özgürlüğü ve esnekliği isteyenler için harika bir kablosuz kulaklıktır." diyerek de sözlerine eklemiştir.
HyperX geçtiğimiz günlerde Qi sertifikalı kablosuz şarj ürünlerini, iki farklı Qi tabanlı ürününü piyasaya sürerek genişletmiştir. İlki tek şarjda 50 saate kadar batarya ömrü sunan oyuncu faresi Pulsefire Dart, diğeri ise aynı anda iki cihaza kadar şarj edebilen, ChargePlay tabanlı Qi kablosuz şarj cihazıdır. Bu ürünler kablosuz şarj özellikleriyle oyun dünyasına kullanım kolaylığı ve esnekliği sunmaktadır.
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