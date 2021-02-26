Hyundai Ioniq 5, Yeni Teknolojileri ile Birlikte Resmi Olarak Tanıtıldı

Hyundai'nin yeni elektrikli aracı Ioniq 5 resmi olarak tanıtıldı. Ioniq 5, sahip olduğu yeni teknolojiler ve konfora yönelik özellikleri ile dikkat çekiyor.