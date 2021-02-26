Hyundai Ioniq 5, Yeni Teknolojileri ile Birlikte Resmi Olarak Tanıtıldı

Hyundai Ioniq 5 resmi olarak duyuruldu ve bu tamamen elektrikli, orta boyutlu CUV (crossover SUV) standart olarak bol miktarda teknoloji ve tavanında güneş paneli gibi daha da fazla seçenek ile beraber geliyor.
İlk olarak 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda 45 EV konsepti olarak görülen araç, şu andaki formu Hyundai Ioniq 5'e ulaşana kadar birkaç ufak tasarım değişikliği geçirdi.
Belirgin keskin şekli, firmanın ilk seri üretim aracı 1974 Pony'ye atıfta bulunurken araç, 20 inç jantlara, midye kabuğu şeklinde motor kapağına, ön kısmında dikkat çeken piksel ışıklara ve arkasında da nokta-matris ışıklara sahip.
Ön ışıkların altındaki V şekilli panel de aydınlatma sağlıyor ama ışıklar kapalıyken bunu fark etmek zor olabiliyor. Krom panel ise açık olduğunda ışığın geçmesine izin veren ancak kapalı olduğunda katı metal gibi gözüken mikro-delikler ile kaplı.
Aracın standart olarak sunulmayan belki de en ilgi çekici özelliklerinden biri ise güneş paneli tavan seçeneği. Bu seçime bağlı (opsiyonel) ekin (ekstra) fiyatının ne olacağı henüz belli değil ancak bu seçenek ile beraber aracın tavanının büyük bir kısmını güneş panelleri kaplıyor.
Tabii ki Ioniq 5'in sahip olduğu 58kWh standart menzil veya 72,6kWh uzun menzil bataryayı tamamen şarj etmek için güneşe güvenmeniz pek mümkün değil. Ancak bu sistem, menzili uzatmaya yardımcı olan tamamlayıcı bir şarj kaynağı olarak görev yapıyor. Hyundai, İspanya veya güney Fransa gibi güneşli bölgelerde kullanıldığı takdirde güneş panellerinin yılda 2.000km menzil ekleyebileceğini (günde ortalama yaklaşık 5-6km) söylüyor.
Ioniq 5'in sahip olduğu bir diğer dikkat çekici özellik de diğer elektrikli araçları şarj edebilme yeteneği. Aracın şarjı %15'in üzerinde olduğu sürece yeni Hyundai'yi bir başka elektrikli araca bağlayarak o aracı şarj etmeniz mümkün. Ioniq 5'in bataryası %15'e ulaştıktan sonra ise diğer aracın şarj edilmesi otomatik olarak durduruluyor ve araç, kendisi için bir miktar enerji saklamayı ihmal etmiyor.
Şarj hızı sadece 3,6kW olduğu için başka bir aracı hızlı bir şekilde şarj etmeyeceği söylenebilir ancak Ioniq 5'in kendisini şarj edebileceği bir noktaya ulaşacak kadar enerjisi kaldığı takdirde, şarj noktalarının kolay bulunmadığı uzun yollarda bu özelliğin işe yaramayacağı söylenebilir. Ayrıca bu özellik ile sadece elektrikli araçları değil e-motorları, e-bisikletleri ve dizüstü bilgisayarlar gibi kişisel elektronik eşyaları şarj etmek de mümkün.
Daha önce belirtilenlerden de tahmin edebileceğiniz gibi Ioniq 5 iki farklı batarya boyutu ile sunulacak ve iki farklı güç aktarım sistemine sahip olacak: AWD (dört çeker sürüş) ve RWD (arkadan itiş sürüş).
Standart 58kWh batarya tek şarjda 200km menzil sunacakken 72,6kWh uzun menzil bataryası ise tek şarj ile 500km'ye kadar menzil sunabilecek.
Ayrıca 800v batarya süper hızlı şarj özelliğini de destekliyor ve Ioniq 5, bir 350kW şarj noktasına bağlandığında sadece beş dakika içerisinde 100km menzil kazanabilecek ve %10'dan %80'e dolum sadece 18 dakikada gerçekleşecek.
Ne yazık ki 350kW şarj noktaları şu anda pek yaygın değil ve daha yaygın olan 50kW şarj noktaları ile %10'dan %80'e bir saat içerisinde ulaşmak mümkün.
Aracın içi ise bu şarj süresi boyunca rahat etmenizi sağlamak için tasarlanmış durumda. Rahat koltuklarından 12,25 inçlik ekranlara sahip gösterge paneline kadar kabinin her noktası sürücü ve yolcuların rahatlığını temel alıyor.
Hyundai Ioniq 5 2021 baharından itibaren (Mart ve Mayıs arasında) sunulacak ve şimdilik aracın normal sürümünün fiyatı henüz açıklanmış değil.
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