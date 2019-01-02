Hyundai Santa Fe, Anahtarları Geride Bırakıyor
Akıllı telefonlarımızı koruyan biyometrik güvenlik önlemleri, Hyundai'ın yeni modelinde de boy gösterdi!
Kablosuz bağlantı özellikli anahtarların yetenekleri araç güvenliği konusunda bir devrim niteliği yaratsa da bu yeni teknoloji mükemmel olmaktan uzak; öyle ki bazen hırsızların aracı çalması için yapmaları gereken tek şey kablosuz sinyalin gücünü yükseltmek oluyor. Yaşanan birçok hırsızlık olayından sonra bu teknolojiye güvenli bir yaklaşımı getirme iddiasıyla öne çıkan firma ise Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai oldu.
Hyundai, hafta içerisinde yaptığı açıklamada ilk araç içi parmak izi güvenlik sistemini 2019'un dikkat çekici SUV'lerinden olan Santa Fe ile tanıttı.
Sistem, iki farklı parmak izi sensörü içeriyor. Parmak izi sensörlerinin biri sürücü kapısının kolunda bulunurken diğer parmak izi sensörü de aracın kontak butonunda bulunuyor. Bu sebeple bir sürücü, aracı çalıştırmak için iki farklı parmak izi sensörü tarafından doğrulanmak zorunda. Bu sistemin en iyi yanı, ekstra bir adım gerektirmemesi zira araca ait anahtarlarla da aynı adımları gerçekleştiriyorsunuz.
Bazı araçların sunduğu bir kullanışlı özellik ise Santa Fe'de boy gösteriyor: bir aracın farklı anahtarlara sahip iki sürücüyü tanıyarak sürüş tercihlerine göre ayarlamalar yapabildiğini daha önce görmüştük. Santa Fe; farklı parmak izlerine göre koltuk pozisyonunu, klima ayarlarını ve radyodaki favori istasyonları hatırlayarak iki farklı kişinin aynı aracı kolaylıkla kullanabilmesini sağlıyor. Üstelik Santa Fe'nin önemli bir avantajı da var: Bir gün evden yanlışlıkla kendinize ait olmayan anahtarla çıkmak gibi bir ihtimaliniz olsa da yanlış parmak izini alarak çıkma ihtimaliniz yok.
Teoride sahte parmak izleri de araca girmek için kullanılabilmesi endişelerine karşı ise Hyundai, sistemin parmak izinin farklı bölgelerindeki iletim miktarını ölçmesini sağlayarak bu izin bir parmağa mı yoksa sahte bir iz taşıyıcısına mı ait olduğunu algılayabileceğini belirtiyor. Bu sayede parmak izinizi kopyalayan biri araca giriş yapmaya çalıştığında araç bunu algılayabilecek. Hyundai, bu sistemin bir parmak izini yanlış algılamasının 50.000'de bir ihtimal olduğunun da altını çiziyor.
Hyundai, Santa Fe'nin ilk etapta belirli pazarlarda ortaya çıkacağını ve bu pazarlara ABD'nin dahil olmama ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Autoweek'e göre Çin, aracın boy göstereceği ilk pazar olacak. Eğer bu özellik kullanıcılar tarafından da beğenilirse sistemin diğer Hyundai modellerinde de yer alması mümkün. Araçlar için bu güvenlik önleminin araca erişim için kullanıldığı ilk örnek Santa Fe olsa da bundan önce Bentley'in aynı biyometrik güvenlik önlemini kullandığını görmüştük. Bentley, anahtar ile ulaşılabilen Bentayga modelinde bulunan bir saklama gözünü alüminyum ile güçlendirmiş ve sadece doğru parmak izi ile açılmasını sağlamıştı.
Doğan Kürşat Aktaş
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