Hyundai ve Audi hidrojen için ortak oldu

Hyundai ve Audi, hidrojen yakıt hücreleri için önemli bir ortaklık kurdu...

Hyundai ve Audi yeni bir ortaklık kurdu

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