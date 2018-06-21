Hyundai ve Audi hidrojen için ortak oldu
Hyundai ve Audi, hidrojen yakıt hücreleri için önemli bir ortaklık kurdu...
Reuters'ın belirttiğine göre Hyundai ve Audi, hidrojen araba teknolojilerini paylaşmalarına imkan tanıyan bir anlaşmaya vardılar. Her iki firma da birbirlerinin entelektüel varlıklarına erişim hakkına sahip olacak ve hidrojen yakıt hücresi ile güçlendirilen arabaları standartlaştırma hedefi ile parçaları paylaşacaklar. Bu teknoloji, şu ana kadar daha ucuz olan ve daha fazla şarj istasyonuna sahip olan bataryalı EV'lerin gerisinde kaldı.
Geçmişte de diğer otomobil üreticileri benzer anlaşmalar yapmışlardı. Örneğin 2013 yılında GM ve Honda bir ortaklık kurmuşlardı ve geçtiğimiz yıl ortak bir yakıt hücresi fabrikası açarak bu ortaklığı ilerletmişlerdi. Ayrıca kısa süre önce de GM, Honda'ya yeni nesil bataryalar tedarik etmeye başladı. Toyota ve BMW de yeşil araç teknolojisi üzerinde ortak çalışma anlaşmasına varan başka iki firma olarak öne çıkıyorlar. Geçtiğimiz yıl Toyota, Honda ve Nissan, Japonya'ya daha fazla hidrojen dolum istasyonu getirmek amacıyla bir grup endüstriyel firma ile ortaklık kurmuşlardı.
Hyundai ve Audi'nin anlaşması çok yıllı bir lisans anlaşması olarak gözüküyor ve Kia ile Audi'nin ana firması Volkswagen gibi ilişkili firmaları da içeriyor. Hyundai, bu anlaşmanın kendilerini sağlıklı çevre için ne kadar adadıklarını gösterdiğini belirtiyor.
Levent Öztürk
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