Hyundai yeni modeli STARIA'nın tasarım detaylarını paylaştı

Hyundai Motor Company, yeni MPV'si STARIA'nın tasarım detaylarını paylaştı. İç mekana ağırlık veren Hyundai, birinci sınıf sitile sahip ferah bir araç üretecek.
Modelin 2021'in ilk yarısında tanıtılması planlanıyor. Hyundai, yeni MPV modeli STARIA modeli ile hem aileler hem de ticari işletmeler için özel çözümler sunduğunu ifade edilyor. STARIA, üst düzey tasarım öğeleriyle de MPV sınıfına farklı bir bakış açısı getiriyor.
Hyundai STARIA Tasarım Özellikleri
STARIA'nın genel tasarım özellikleri arasında "içten dışa" bir yaklaşım bulunuyor. Hyundai'nin iç mekân kullanımına öncelik verdiği STARIA'daki oturma sistemi, ihtiyaca bağlı olarak düzenlenebiliyor. Aynı zamanda, kullanılan birinci sınıf malzemeler ile segmentindeki tüm rakiplerinden bir adım öne duruyor.
Uzay Gemisine Benzeyen Geleceğe Yönelik Bir Tasarım
STARIA'nın dış tasarımı, sade ve modern çizgilerden oluşuyor. Uzaydan bakıldığında, gün doğarken oluşan dünyanın silüeti, yeni MPV'nin tasarımına da ilham kaynağı oldu. Önden arkaya doğru uzanan akıcı tasarım, burada modern bir ambiyans oluşturuyor.
STARIA'nın ön tarafında ise yatay gündüz farları (DRL) ve aracın genişliği boyunca uzanan uzun ve kısa farlar bulunuyor. Şık desenlere sahip geniş ızgara, otomobile sofistike bir görünüm kazandırıyor.
Hyundai, aracın modern görünümünü zirveye çıkarmak için ön kısmı aynı gövde rengi ile hazırlamış. Alçaltılmış gövde yapısı ve yanlardaki geniş panoramik camlar, genel görüşü destekliyor. Bu camlar araca genişlik hissi sağlıyor ve ciddi anlamda içerideki ferahlığı artırıyor. "Hanok" olarak bilinen geleneksel Kore mimari tarzı, STARIA'nın iç mekanında kendisini fazlasıyla gösteriyor. Araç içindeki yolcuların dışarıdaymış gibi rahat ve ferah bir sürüş keyfi yaşamalarını sağlıyor.
Arka Tasarım Sade ve Saf Bir Görünümde
Arka kısımdaysa göz alıcı diklemesine yerleştirilmiş stop lambaları bulunuyor. Geniş bir cam ile desteklenen arka kısımda sade ve saf bir görünüm bulunuyor. Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple, yükleme eşiği düşük seviyede bırakılmış.
STARIA Premium Tasarımı
STARIA Premium ise lüks bir görünüm sunmak için daha özel tasarım öğelerine sahip. Premium versiyonun ön ızgarası, örgü deseni ile hazırlanmış. Küp tipi LED farların etrafındaki krom çizgi, Hyundai amblemi, jantlara, yan aynalara ve kapı kollarına uygulanan renkli pirinç parçalar, aracın adı gibi premium havasını da gözler önüne seriyor. Bu versiyona özel 18 inç jantlar, elmas desenler ve sportif grafikler içeriyor. Stop lambaları ise Hyundai'nin Parametrik Piksel tasarımıyla birlikte hazırlanmış.
İşlevsel ve Birinci Sınıf İç Mekan
Dış tasarımında uzaydan etkilenen STARIA, iç mekanında da bir yolcu gemisinin salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş panoramik pencerelere sahip yenilikçi tasarım mimarisi, araç içindekilere ferah ve sakin bir ortam sunuyor. Sürücü odaklı kokpitte 10,25 inç dijital gösterge ve dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Düğme tipi elektronik vites kolu ile modern hava devam ettirilirken aynı zamanda sürücü için engelsiz bir düzlük oluşturuluyor.
STARIA Premium versiyonunda ise kusursuz mobilite deneyimini yaşatacak çeşitli ek donanımlar var. Araç içerisinde 11 koltuk (normal versiyonda 7) bulunurken, hepsinde de tek dokunuşla çalışan rahatlama ve gevşeme modu bulunuyor. Böylece yolcunun ağırlığına göre koltuk yumuşayarak günlük stres alınırken ayrıca uzun yolculuklarda rahatlık sağlanmış oluyor. Yüzyüze seyahat imkanı tanıyan bu koltuklar, 180 derece dönme özelliğine de sahip. Ayrıca, Premium versiyonda 64 farklı renge sahip ambiyans aydınlatması da var.
Hyundai STARIA'nın dünya prömiyeri, 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirilecek ve daha sonra satışa sunulacak.
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