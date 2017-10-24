Hyundai'den ilk çatı hava yastığı!

Hyundai, araçların güneş pencereleri için hava yastığı üretti!

Hyundai'den çatı hava yastığı...

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