IBM, Deniz Suyundan Batarya Geliştirdi!

IBM, deniz suyundan çıkartılan malzemeleri kullanan yeni bir batarya tasarımında sona geldiğini duyurdu!

  • Levent Öztürk
IBM deniz suyundan batarya tasarladı

IBM, şu anda elektrikli araç pazarı sebebiyle büyük talep olan kobalt yerine deniz suyundan çıkartılan malzemeleri kullanarak yeni bir batarya tasarımı geliştirdiğini açıkladı.

Yazılım devi, Mercedes-Benz'in araştırma kolu, batarya elektrolit sağlayıcısı Central Glass ve batarya üreticisi Sidus ile bu yeni tasarımın ticari gelişimi için bir ortaklık kurdu. Ancak IBM Research yardımcı başkanı Jeff Welser'in söylediğine göre çalışan ilk prototip en az bir yıl boyunca sunulmayacak ve firma, bu tasarımı kullanan bir ürünü şimdilik üretmeyecek.

Bu başarının duyurulduğu blog yazısında IBM yeni nesil bataryalar malzeme yenilikleri yöneticisi Young-hye Na, firmanın neden yeni bataryada geleneksel olmayan malzemeleri denediği açıkladı. Nikel ve kobalt ağır metalleri gibi pek çok batarya malzemesinin muazzam çevresel ve insani risk barındırdığını belirten yönetici, özellikle kaynağı Afrika'da bulunan kobaltın dikkatsiz ve sorumsuz çıkarma yöntemlerinden dolayı ciddi eleştiriler bulunduğunu söyledi. Bu yüzden de daha önce batarya yapımında denenmemiş yeni ve farklı malzemelerin kullanımı ile IBM Research, ağır metal veya diğer kaynak problemi olan malzemeleri kullanmayan yeni bir batarya için uygun bir kimya keşfetti.

Batarya üreticileri, elektrikli araba pazarının büyümesi ile beraber taleplerde ciddi artış beklenmesi dolayısıyla tedarik sıkıntısı yaşanabilecek olan kobalt içeriğini lityum-iyon bataryalarında azaltmaya çalışıyorlar.

IBM, yeni teknolojinin çevre için daha az zararlı olmasının yanı sıra masraf, şarj süresi ve enerji verimliliği konularında da lityum-iyon bataryalardan daha iyi performans gösterebileceğini söylüyor.

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