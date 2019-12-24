IBM ve Japonya, Kuantum için Güç Birleştirdi

IBM ve Tokyo Üniversitesi, kuantum bilişim alanında önemli bir ortaklığı başlattı!

IBM ve Japonya, Kuantum için Güç Birleştirdi

IBM Q, kuantum bilgisayarlara ulaşmayı kolaylaştıracak yeni araçlarını eylül ayında duyurmuştu. Bu araçlar arasında IBM'in kuantum bilgisayar ordusunun arasına eklediği birkaç 5 kübit kuantum bilgisayar da vardı.

Şimdi ise IBM, aynı yönde bir adım daha attı ve Tokyo Üniversitesi ile bir araya gelerek IBM Quantum Ortaklığı'nı duyurdu. Kuantum bilişimi bilim, endüstri ve toplum için geliştirmeyi amaçlayan ortaklığın en önemli yanlarından bir tanesi, IBM Q System One'ın Japonya'daki IBM tesislerinde kurulacak olması. Bu hamle, Japonya'yı ABD ve Almanya'nın ardından bu tür bir tesisi barındıran üçüncü ülke yapacak.

IBM ve Tokyo Üniversitesi, araştırma konuları dışında yeni bir kuantum sistem teknolojisi de kuracak. Bu teknoloji, kuantum bilgisayarlar için donanım geliştirme ve test etmeye, özellikle kriyojenik ve mikrodalga test yeteneklerine odaklanacak.

Tokyo Üniversitesi, tüm bunlara ek olarak öğrencilerinin kuantum programlama eğitimine ve teknik gelişmelerine özellikle öncelik vereceğini açıkladı.

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