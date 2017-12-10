IBM'den yeni Yapay Zeka İşlemcisi Power9 Geldi

IBM, yeni Yapay Zeka işlemcisi Power9'u tanıttı. Yeni işlemci, Yapay Zeka için çarpıcı bir performans vadediyor...

IBM'den yeni Yapay Zeka işlemcisi Power9 geldi

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