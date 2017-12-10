IBM'den yeni Yapay Zeka İşlemcisi Power9 Geldi
IBM, yeni Yapay Zeka işlemcisi Power9'u tanıttı. Yeni işlemci, Yapay Zeka için çarpıcı bir performans vadediyor...
Yeni trend yapay zeka ve tüm teknoloji devleri bir şekilde yapay zeka ile yakından temas içinde. IBM de bunlardan biri kuşkusuz ve şirket, bu konuda tasarladığı yeni işlemcisi Power9'u da tanıttı.
IBM'in söylemine göre Power9, Yapay Zeka için çarpıcı performans sağlayacak. Şöyle ki, Power9 işlemciler Power8'e kıyasla 4 kat daha fazla bant genişliği sağlıyor.
IBM ayrıca, IBM Power Systems AC922 sunucusunu da tanıtarak, yeni işlemcisiyle birlikte kullanacağı sunucu sistemini de tanıttı. Power9 tabanlı olarak çalışacak olan IBM Power Systems AC922, böylece derin öğrenme (deep learning) sistemlerinde x86 çözümlerine kıyasla performansı 3.8 kat arttırdıklarını açıkladı.
Ercan Uğurlu
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