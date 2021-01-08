İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili hatırlatma açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının altıncısı bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sona erecek...