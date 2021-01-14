ID2299 İsmi Verilen Galaksinin "Ölümünün Başlangıcı" İşte Böyle Gözlemlendi

Bilim insanları, ID2299 adı verilen bir galaksinin "ölmeye başlamasını" görüntülemeyi başardı. Bu, bir galaksinin ölümünün başlangıcının gözlemlenebildiği ilk olay olarak tarihe geçti.