İddia: Essential Phone 2 İptal Ediliyor
İddialar doğruysa, bir sonraki Essential Phone'u asla göremeyebiliriz. Hatta Android'in babası, şirketi bile satabilir...
Android'in kurucularından Andy Rubin'in büyük hayalleri olan telefonu Essential Phone 2, iddialara göre iptal edildi.
Bloomberg'e göre Essential Phone'un yeni sürümünün geliştirilmesi durduruldu. Bu doğruysa çok şaşıracak bir durum yok, çünkü firmanın şimdiye kadar sadece 150.000 telefon sattığı söyleniyordu. Bu satış hacmi, büyük firmalarla rekabet edebilmek için elbette yeterli değil. Bir zamanlar 1 milyar dolarlık bir değer biçilen Essential'ın şimdi donanım ve patentleriyle birlikte satılık olduğu söyleniyor.
Firmanın izleyebileceği alternatif bir yol da var. İddialara göre Essential, kaynaklarını 2019'da çıkması planlanan akıllı ev cihazına aktarıyor. Bir başka seçenek ise firmanın maliyetli geliştirme işinden elini çekerek, sadece bir marka olarak yaşamını sürdürmesi.
Essential Phone Neden Başarısız Oldu?
Essential Phone, neredeyse tamamen ekrandan oluşan ön yüzü ve çentiğiyle, çentikli telefonlara öncülük etmişti. Cihaz, iPhone X'ten bile önce ortaya çıkmıştı. Ancak seramik ve titanyum tasarımı, 360 derecelik kamera mod'u, telefonun eksiklerini kapatmaya yetmedi. Essential Phone'un kamerası yetersizdi ve karşısındaki Pixel 2, Galaxy Note 8 gibi telefonlar, piyasadaki en iyi telefon kameralarıyla ortaya çıkmışlardı. İkinci sorun, telefonun 699 dolarlık fiyatı ve ABD'de ilk başta sadece Sprint üzerinden satılmasıydı.
Zeynel A. Öztürk
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