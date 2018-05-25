İddia: Essential Phone 2 İptal Ediliyor

İddialar doğruysa, bir sonraki Essential Phone'u asla göremeyebiliriz. Hatta Android'in babası, şirketi bile satabilir...

İddia: Essential Phone 2 İptal Ediliyor

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